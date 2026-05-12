Donald Trump je sve bijesniji zbog načina na koji Iranci pregovaraju o okončanju rata. Kako je CNN saznao od njegovih pomoćnika, američki predsjednik sada ozbiljnije nego ikad u posljednjih nekoliko sedmica razmatra opciju povratka velikim vojnim operacijama.

Bijesan je i zbog Hormuškog moreuza

Trump je potpuno sit što je Hormuški moreuz ostao zatvoren. Osim toga, uvjeren je da podjele unutar iranskog rukovodstva sprječavaju bilo kakve konkretne ustupke u nuklearnim pregovorima, prema izvorima upoznatim s diskusijama u Bijeloj kući.

Posljednji odgovor Teherana, koji je Trump javno zakopao nazivajući ga “potpuno neprihvatljivim” i “glupim”, naveo je mnoge američke zvaničnike da se zapitaju želi li Iran uopće ozbiljno pregovarati.

Podjela u administraciji: Pentagon zagovara udare

Unutar same administracije pojavili su se tabori koji nude potpuno suprotne puteve za nastavak krize. Neki zvaničnici, uključujući i one iz Pentagona, zalažu se za agresivniji pristup kako bi prisilili Irance za pregovarački stol.

To bi, prema njihovim planovima, uključivalo ciljane zračne udare usmjerene na daljnje slabljenje pozicije Teherana. S druge strane, neki pomoćnici i dalje vrše pritisak na predsjednika da diplomatiji pruži poštenu šansu prije nego što naredi napad.

Mnogi u Trumpovom užem krugu zahtijevaju da pakistanski posrednici budu mnogo direktniji u komunikaciji s Irancima. Neki od Trumpovih ljudi već dugo sumnjaju da Pakistanci prenose predsjednikovo ogorčenje iranskom rukovodstvu jednako oštro kao što to čini u javnosti. Dva izvora kažu da dio administracije vjeruje da Pakistan Amerikancima nudi “izbijeljenu” verziju iranskih stavova koja ne odražava stvarno stanje stvari na terenu.

Posljednja šansa za diplomatiju prije putovanja u Kinu

Regionalne sile i Pakistan uložili su ogroman napor da Irancima stave do znanja da je Trump na ivici i da je ovo njihova posljednja šansa za bilo kakav diplomatski dogovor. Ipak, čini se da Teheran nikoga ne sluša niti ikoga shvata ozbiljno, rekao je regionalni zvaničnik u ponedjeljak.

Izvor je dodao da SAD i Iran imaju potpuno različite nivoe tolerancije i vremenske okvire – Teheran je decenijama pod ekonomskim pritiskom i očito nema planove da popusti.

Konačna odluka uskoro

Trump se jučer ponovo sastao sa svojim timom za nacionalnu sigurnost u Bijeloj kući kako bi razmotrili sve opcije koje su mu dostupne. Izvori upoznati s razgovorima rekli su da je malo vjerovatno da će konačna odluka o sljedećim koracima biti donesena prije ovog popodneva, kada predsjednik treba da odleti u Kinu. Sve oči su sada uprte u Bijelu kuću dok svijet čeka da vidi hoće li se Trump odlučiti za diplomatiju ili ponovo pokrenuti ratnu mašineriju.

(Kliker.info-Index)