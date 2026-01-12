Indirektna poruka svijetu : Donald Trump se proglasio vršiocem dužnosti Venecuele !?

Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio je snimak ekrana na kojem se, pored titula 45. i 47. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, navodi i kao vršilac dužnosti predsjednika Venecuele s datumom stupanja na dužnost u januaru 2026. godine.

Naime, prema svemu sudeći, riječ je o fotomontaži, odnosno, vjerovatno fotografiji nastaloj uz pomoć vještačke inteligencije budući da tituli v.d. predsjednika Venecuele Trump nema na stvarnom, odnosno, trenutnom profilu na Wikipediji (online enciklopediji koja omogućava korisničke unose i izmjene).

Na navedenoj fotografiji koju je Trump objavio navedeno je da je on “vršilac dužnosti predsjednika Venecuele od januara 2026. godine”.

Ovaj potez izazvao je burne reakcije na geopolitičkoj sceni pogotovo kada se uzme u obzir činjenica da su vojne snage SAD-a otele tamošnjeg predsjednika Nicolasa Madura i njegovu suprugu kojima se sada sudi, između ostalog, za narko-terorizam. Također, osim toga, SAD je potvrdio da će trenutno u ovoj situaciji upravljati državom i njenom naftnom industrijom, a nedavno je Delcy Rodriguez koja je sada zvanično zamijenila Madura (prethodno bila potpredsjednica Venecuele) pristala da Trumpu, odnosno, Americi predati 30 do 50 miliona barela nafte uz uslova da je kontrolišu vlasti SAD-a.