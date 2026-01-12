hamburger-icon

Indirektna poruka svijetu : Donald Trump se proglasio vršiocem dužnosti Venecuele !?

12 Januara
15:25 2026
Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio je snimak ekrana na kojem se, pored titula 45. i 47. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, navodi i kao vršilac dužnosti predsjednika Venecuele s datumom stupanja na dužnost u januaru 2026. godine.

Naime, prema svemu sudeći, riječ je o fotomontaži, odnosno, vjerovatno fotografiji nastaloj uz pomoć vještačke inteligencije budući da tituli v.d. predsjednika Venecuele Trump nema na stvarnom, odnosno, trenutnom profilu na Wikipediji (online enciklopediji koja omogućava korisničke unose i izmjene).

Na navedenoj fotografiji koju je Trump objavio navedeno je da je on “vršilac dužnosti predsjednika Venecuele od januara 2026. godine”.

Dakle, kako je već rečeno, Rodriguez je ta koja je trenutno na čelu Venecuele, a koja je osudila hapšenja Madura i njegove supruge Cilije Flores, ali je Trumpova administracija podržala Rodríguez, uz prijetnju da će ona “platiti veoma visoku cijenu, vjerovatno veću od Madura” ako se ne pokori zahtjevima SAD-a.

Shodno svemu navedenom, može se zaključiti da je Trump možda ovom fotografijom, iako je lažna, poslao indirektnu poruku svijetu.

(Kliker.info-N1)

Komentari

Još nema komentara

