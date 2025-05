Indija napala, Pakistan uzvratio : “Srušili smo dva indijska borbena aviona” (VIDEO)

Indija je u srijedu ujutro po lokalnom vremenu saopštila da je pokrenula vojnu operaciju protiv Pakistana. Kako javlja CNN, indijska vojska je navela kako je pogodila “terorističku infrastrukturu” u Pakistanu i Kašmiru što je dovelo do eskalacije dva susjeda.

Indija je saopštila da je meta napada bilo ukupno devet lokacija. Pakistanska vojska je saopštila da su najmanje tri osobe poginule.

„Pakistan će odgovoriti na to u vrijeme i na mjestu koje sam odabere“, rekao je za Geo TV portparol pakistanske vojske.

Pakistanska vojska je potom ustvrdila da je srušila dva borbena aviona indijskog ratnog vazduhoplovstva , izjavio je general-pukovnik Ahmed Sharif Chaudhry, glasnogovornik pakistanske vojske, za CNN.

Zasad nema neovisne potvrde da su indijski borbeni avioni zaista srušeni.

Postoje još neki neprovjereni izvještaji o više šteta koje su pakistanske snage, i kopnene i zračne, nanijele indijskim snagama.

Zašto je sukob eskalirao?

Sukob između Indije i Pakistana ponovno ušao je u opasnu fazu nakon nedavnog terorističkog napada na turiste u indijskom dijelu Kašmira. Iako nasilje u toj regiji nikada u potpunosti ne jenjava, posljednja eskalacija podsjetnik je koliko je Kašmir i dalje jedno od najopasnijih kriznih žarišta u svijetu. Intenzivna razmjena diplomatskih i vojnih prijetnji, obustava sporazuma o vodama, prekid zračnog i kopnenog prometa te najave mogućih vojnih udara ukazivali su na sve veći rizik od šireg sukoba, prenosi Jutarnji.

Podjela Britanske Indije 1947. bila je početak višedesetljetne borbe za Kašmir. Unatoč tome što je većinu stanovništva činilo muslimansko stanovništvo, vladar Kašmira, hindus, odlučio je priključiti regiju Indiji, što je izazvalo prvi rat između dviju novoformiranih država. Uslijedila su još dva rata, 1965. i 1971. Tijekom desetljeća Kašmir je postao simbol nacionalnog identiteta i suvereniteta za obje države.

Danas je ovaj teritorij, veličine otprilike Velike Britanije, na kojem živi oko 15 milijuna ljudi, podijeljen između Indije, koja kontrolira oko 45%, Pakistana s približno 35% i Kine koja posjeduje preostalih 20%. Ova kompleksna geopolitička struktura dodatno je zakomplicirana 2019. godine, kada je indijska vlada ukinula autonomiju Jammu i Kašmira, čime je regiju stavila pod izravno upravljanje New Delhija. Promjena je omogućila doseljavanje stanovnika iz drugih dijelova Indije, što je izazvalo bijes među muslimanskom većinom u dolini Kašmira, koji su to vidjeli kao pokušaj demografske preinake područja.

Nakon napada 22. travnja na civile u turističkom mjestu Pahalgam, Indija je optužila Pakistan za poticanje prekograničnog terorizma te je uvela niz protumjera: obustavila je vizni režim, protjerala pakistanski ataše, smanjila broj svojih diplomata u Islamabadu i zatvorila jedinu cestovnu granicu. Najznačajniji potez svakako je suspendiranje povijesnog Sporazuma o vodama Inda iz 1960., koji jamči pristup riječnim tokovima na koje se oslanjaju pakistanska poljoprivreda, vodoopskrba i proizvodnja hrane.

Pakistan je uzvratio prekidom trgovine, zatvaranjem zračnog prostora za indijske zrakoplovne kompanije i ukidanjem viza za indijske državljane. Sukobi na Liniji kontrole (LoC), neformalnoj granici dugačkoj 740 km, traju danima, a iako zasad bez žrtava, situacija je iznimno napeta. Oboreni indijski špijunski dron i razmjene vatre nagovještavaju koliko je tanka linija između provokacije i vojne konfrontacije.

Upozorenja iz Islamabada dodatno su zaoštrila situaciju. Ministar informiranja Attaullah Tarar izjavio je u srijedu kako “Pakistan posjeduje vjerodostojne obavještajne podatke prema kojima Indija planira vojni napad u sljedećih 24 do 36 sati”. Ministar obrane Khawaja Muhammad Asif otišao je korak dalje: “Indijska vojna intervencija je neizbježna. Pakistan je u stanju visoke pripravnosti, ali će upotrijebiti nuklearno oružje samo u slučaju izravne prijetnje našem postojanju”.

Rijeka Ind, koja izvire u Tibetu, teče kroz Indiju i ulazi u Pakistan, od presudne je važnosti za opskrbu pitkom vodom i navodnjavanje. Prema sporazumu iz 1960., Indiji su pripale istočne rijeke, a Pakistanu zapadne. Međutim, Indija sada prijeti suspenzijom sporazuma i većim korištenjem zapadnih rijeka, što bi dugoročno moglo devastirati pakistanski poljoprivredni sektor. Oko 80% pakistanske poljoprivrede ovisi o vodama iz tog sliva, a svaki prekid protoka mogao bi izazvati nestašice hrane, društvene nemire i ekonomski kolaps u ruralnim područjima.

Ulogu u cijeloj krizi imaju i međunarodni akteri. Odnosi između Indije i SAD-a značajno su se poboljšali posljednjih godina, osobito nakon povlačenja SAD-a iz Afganistana, što je umanjilo stratešku važnost Pakistana za Washington. Indija se u međuvremenu pozicionirala kao važan partner Zapada u suzbijanju kineskog utjecaja u Aziji. To joj daje veću slobodu u djelovanju, ali i dodatni međunarodni legitimitet. Indija je također trenutačno peta najveća vojna sila svijeta s godišnjim izdvajanjem oko 86 milijardi dolara na obranu, što je gotovo devet puta više od Pakistana, prema podacima Stockholmskog instituta za istraživanje mira.

Posjet američkog potpredsjednika J. D. Vancea Indiji u trenutku napada u travnju dodatno pojačava sumnje o strateškom tajmingu izazivanja incidenata. Slični događaji zbili su se i tijekom posjeta Billa Clintona 2000. i Donalda Trumpa 2020., što ukazuje na moguću koordinaciju napada u svrhu političkog pritiska i destabilizacije. Bivši indijski ministar vanjskih poslova Harsh Vardhan Shringla za Bloomberg je izjavio kako su ovakvi događaji “orkestrirani s ciljem odvlačenja pažnje s ključnih međunarodnih posjeta” te kako bi se “pokazala ranjivosti Indije i obeshrabrio ulazak turista u Kašmir”.

Obje zemlje suočene su s unutarnjim izazovima koji oblikuju njihovo ponašanje i daljnje akcije. U Pakistanu je ekonomska situacija alarmantna, inflacija je visoka, a strah od bijega stranih investitora, o kojima zemlja ovisi, smanjuju manevarski prostor Islamabada. Uhićenje bivšeg premijera Imrana Khana izazvalo je val prosvjeda i polarizaciju društva, dok su odnosi između civilnog društva i vojske napeti.

S druge strane, indijska vlada koristi nacionalistički diskurs kako bi konsolidirala političku potporu. Hinduističko nacionalistički premijer Modi često koristi sukobe s Pakistanom za učvršćivanje vlasti i marginalizaciju muslimanskih manjina. Porast antimuslimanskog nasilja nakon terorističkih napada može poslužiti kao alat političke mobilizacije, ali i kao okidač za nove sukobe.

Unatoč sveprisutnim tenzijama, analitičari ističu da je za sada vjerojatnost potpunog rata mala. Obje zemlje posjeduju nuklearno oružje i svjesne su da bi svaka eskalacija mogla imati katastrofalne posljedice. No, prema procjeni američkog istraživačkog centra Stratfor, mogućnost ograničenih vojnih udara, poput onih u Uriju 2016. i Balakotu 2019., prilično je izgledna. Indija bi mogla provesti ciljane napade na militantne ciljeve u pakistanskom dijelu Kašmira ili pojačati tajne operacije unutar Pakistana. Jeremy Page, dopisnik The Economista iz New Delhija, upozorava: “Indija je u dilemi. Svaka vojna akcija protiv Pakistana može se pretvoriti u punu eskalaciju, a to nije opcija koju si New Delhi želi lako dopustiti”.

Keith Suter, direktor australskog think tanka Global Directions, ističe da obje strane važu opcije kako bi ovo zaoštravanje odnosa mogle što bolje prikazati svojoj domaćoj publici: “Pakistan je pod velikim unutarnjim pritiskom, a okupljanje oko nacionalne sigurnosti mu koristi. Slično, Indija koristi sukob za jačanje unutarnje političke kontrole”.

Jedna od opcija koju New Delhi potencijalno razmatra je blokada pristupa Arapskom moru. Takva operacija imala bi razoran učinak na pakistanski uvoz plina i nafte.

Na društvenim mrežama pojavljuju se i prve snimke napada na kojim se vide snažne eksplozije.