Ilija Cvitanović zaledio Čovića : Imat ćemo kandidata za člana Predsjedništva BiH

HDZ 1990. odlučit će na stranačkim tijelima hoće li prihvatiti Platformu koju su potpisale stranke Trojke iz Federacije BiH I tri oporbene stranke iz RS-a. “Naslov Platforma je ružno obilježje iz prošlosti Hrvata u FBIH I dio koji govori o izmjenama Izbornog zakona ako budemo potpisivali tražit ćemo da se redefinira, ali sve će odlučiti stranačka tijela I koalicijske stranke bez kojih sigurno neću ništa potpisati”, izjavio je predsjednik HDZ 1990 u Intervju na Radiju FBiH odgovarajući na upit o pristupanju Platformi koju im je ponudio SDS.

Dodao je I kako je matematika jasna I da izmjene vlasti ne može biti bez SNSD-a koji kontrolira Dom naroda u Parlamentarnoj skupštini. Odgovarajući na upit o medijskim napisima kako u Uredu visokog predstavnika spremaju izmjene zakona o Vijeću ministara kako bi se odblokirala vlast na razini države, Cvitanović kaže kako će se procesi na razini države teško otkočiti I da će tinjajuća kriza trajati sve do izbora. “ Ne osjećam da postoji želja da se procesi otkoče I da se na prvo mjesto stavi društvo I zajednica te da se nastavi europski put. Debelo su počele pripreme za iduće izbore dizanjem tenzija, radikalizacijom kako bi se neke politike oživjele. U načelu protiv sam nametanja od strane OHR-a I bilo koga. Dogovor se može postići ako postoji želja. Ne znam što bi OHR mogao nametnuti u ovome trenutku a nitko ne može dirati u Ustav Bosne I Hercegovine, ” navodi Cvitanović.

“Naš europski put trenutno je nikakav. Od svega je ostala deklarativna priča jer neprihvatljivo mi je I neshvatljivo da bilo tko ima problem da mi imamo Zakon o sudu BiH na razini transparentnosti, poštenja I oslobođen od političkog utjecaja kao što je u EU. Nije problem sjedište Žalbenog odjeljenja nego što će se sud osloboditi utjecaja politike. U BIH postoji želja da se dodvori Europskoj uniji a da se ništa ne uradi na EU putu Bosne I Hercegovine. Iskreno, u dva mjeseca sve ovo što traži EU od nas bi bilo riješeno da postoji iskrena politicka volja”

“Meni nije jasno da je toliko laži, licemjera oko Izbornog zakona. Sama mogućnost da hrvatski narod bira jednog od tri člana je svakom razumnom I normalnom I tko sebe poštuje je stvar bontona. Nevjerojatno je da se 20 godina o tome razgovara. Kada sjedite s političkim predstavnicima Bošnjaka, jedan na jedan, pa I bošnjački narod, misle da tu priču treba završiti I omogućiti izbor člana predsjedništva BiH Hrvatima”, kaže Cvitanović. Komentirajući opetovani izbor bošnjačkim glasovima, on kaže kako se javnost, odnosno bošnjački birači, licemjerno zavedu političkim i vlastitim interesima onih koji navode kako je Željko Komšić strateški interes Bošnjaka. “Pa taj čovjek je najviše štete nanio bošnjačkom narodu, jer to nije tako bitna pozicija hrvatskom narodu, osim dijela gdje je, kako navodi Silajdžić (Haris), ogadio Bosnu I Hercegovinu Hrvatima. To je politička prevara I podvala I mislim da je ovaj trenutak taj kada se to mora završiti”, izričit je Cvitanović.

Cvitanović je govorio I o ulozi HDZ BiH u izmjenama Izbornog zakona, te koliko su bili iskreni u tome.

Koalicija četiri stranke koja je oformljena prije desetak dana I koju čine HDZ 1990, HSS, HNP I HDS očekuju i sve će uraditi da do idućih izbora, 2026. godine dođe do promjene Izbornog zakona, kaže Cvitanović. “Ta će činjenica utjecati na to hoćemo li imati kandidata za hrvatskog člana Predsjedništva BiH. Sudeći prema trenutnom raspoloženju među ove četiri stranke mi ćemo sigurno imati kandidata za člana Predsjedništva BiH”, naveo je Cvitanović ne precizirajući hoće li to biti on, neovisni kandidat ili netko treći.

U oporbenu koaliciju pozvali su I Hrvatsku republikansku stranku, te procjenjuju kako koalicija pet stranaka ima 30 posto hrvatskog legitimiteta u BiH.

Kao predsjednik Odbora za nadzor nad sigurnosno obavještajnom agencijom I uvažavajući informacije koje dobiva od njih, Cvitanović kaže kako je sigurnosna situacija u zemlji dobra unatoč prijetnjama I zveckanja oružjem.

(Kliker.info-FTV)