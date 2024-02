Ilija Cvitanović: Tri kandidata prijavila Gavrankapetanovića Rimcu (Video)

“Ako Upravni odbor KCUS-a poništi konkurs i Gavrankapetanović ispuni sve uslove isti dan će mu Rimac sa veseljem potpisati saglasnost”, kazao je u Pressingu na N1 predsjednik HDZ-a 1990 i izaslanik u Domu naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine, Ilija Cvitanović.

Cvitanović je u programu N1 ekskluzivno otkrio kako su tri kandidata na konkursu za generalnog menadžera KCUS-a poslali prijave u Ministarstvo zdravstva FBiH u kojima su “taksativno pobrojani uslovi koje Gavrankapetanovića ne ispunjava”, a da bi “nereakcija ministra Rimca tada značila svjesno vršenje kaznenog djela i kršenje procedure”.

Lider HDZ-a 1990 je kazao da stoji iza Rimca i da je federalni ministar zdravstva “pošteniji i časniji čovjek od svih tih koji najavljuju kaznene prijave protiv njega i napadaju ga”.

U kakvim ste odnosima sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem?

Poznajem ga, imali smo tri ili četiri sastanka, korektan odnos na ljudskoj razini.

Prozivali su i vas jer je vaš ministar zdravstva Nediljko Rimac odbio dati saglasnost na imenovanje dr. Ismeta Gavrankapetanovića na čelo KCUS-a? Optužuju vas da imate odlične odnose sa SDA?

To je strašno, nevjerovatno. Toliko laži. Ne da to nije laž, nego je to zlo. Tako lažno optuživanje, ne znam kad sam posljednji put vidio Izetbegovića.

Konaković najavljuje krivičnu prijavu protiv Rimca? Jeste li sigurni da je donio dobru odluku?

Siguran sam da je Rimac pošteniji i časniji čovjek od svih tih koji najavljuju kaznene prijave protiv njega i napadaju ga. Jako je bitno da KCUS funkcioniše i da se poštuju procedure. Želim reći da oni koji javno podržavaju profesora Gavrankapetanovića to ne rade zbog njega, nego zbog sebe. To je obični populizam da bi ubrali političke poene. Lično znam gospodina Gavrankapetanovića i smatram da je vrhunski stručnjak i dobar čovjek, ali na žalost, po tumačenju vrhunskih pravnika u Ministarstvu zdravstva, nije ispunio formalne uslove za saglasnost. Znajte da je i Rimac vrsni stručnjak i vrlo ugledna osoba. On je ratni hirurg koji je stao u odbranu države. Bit će kaznenih prijava i od nas.

Koje uslove nije ispunio Gavrankapetanovića?

Budući da nismo ranije reagovali, zatražio sam obrazloženje zašto nije dobio saglasnost. Dakle, u konkursu koji je raspisao Upravni odbor KCUS-a traži se diploma o završenom menadžmentu u zdravstvu, Gavrankapetanovića je dostavi uvjerenje koje je ograničenog vremena trajanja, koje traje do izdavanja diplome. Na upit Ekonomskom fakultetu kazali su da je diploma izdana prije tri godine. Komisija za provođenje konkursa je na toj stavci trebala zaustaviti proces i izvršiti ispitivanje. Mi smo imali prethodnu direktoricu KCUS-a (Sebija Izetbegović) koja je smijenjena jer nije ispunjavala uslove. Drugi uslov je bio da se dostavi da je profesor redovni docent ne Medicinskom fakultetu, a u papirima toga nema, ima sa Stomatološkog fakulteta. Traženo je da se ima certifikat koji izdaje stručna komisija Ministarstva zdravstva FBiH koji je u razini zvanja postdiplomca – nema toga certifikata. Vjerujte da bi ministar Rimac bio najsretniji da da saglasnost Gavrankapetanoviću da su zadovoljeni formalni uslovi, ko želi prolaziti ovakve političke pritiske? Bitno je naglasiti i da su tri kandidata poslali prijave u Ministarstvo u kojima su taksativno pobrojani uslovi koje Gavrankapetanovića ne ispunjava, a nereakcija ministra Rimca bi tada značila svjesno vršenje kaznenog djela i kršenje procedure. Ministar Rimac je reagovao po zakonu, časno i ljudski.

Vi kažete da su kandidati prijavili Gavrankapetanovića?

Poslali su prijavu Rimcu sa upozorenjem da ako ne bude poštovao zakon i ne utvrdi njihove navode, a jedna prijava je bila na 15 strana.

Da će Rimac krivično odgovarati?

Tako je.

Kantonalno ministarstvo je poslalo tumačenja kako je diploma fakulteta Gavrankapetanovića važnija od traženog certifikata?

Neka onda gospođa ministrica potpiše tu saglasnost i neka kazneno odgovara.

Zašto Rimac nije pokazao tu revnosnost u slučaju Sebije Izetbegović, nego je dopustio da premijer donosi odluku umjesto njega?

Apsolutno je pokazao. Zato danas imamo situaciju da je sud rekao da je Nadzorni odbor KCUS-a nelegalan stavljen i poništio je odluku. Ministar Rimac je tražio još 10 dana da se zakonski uslovi kreiraju i da se ne ostavi prostor Sebiji Izetbegović da može na ovaj način tužbom srušiti Nadzorni i Upravni odbor. On je tražio kako će zakonski smijeniti gospođu Izetbegović i trebalo je još samo sedam dana da se završi proces i izbjegnu tužbe.

Tvrdite da je sve napravljeno zbog brzine “Trojke”, a ne zbog bliskih odnosa Rimca i Sebije Izetbegović?

Tako je. Smješno je da imaju bliske odsnoe Rimac i Sebija Izetbegović. Mislim da Rimac nikada nije vidio Sebiju Izetbegović. On je jedini ovdje častan i pošten. On je jedini ministar koji nije želio to biti.

Tvrdite da Rimac nije ni u kakvim interesnim grupama?

Ne da stojim iza njega, nego poručujem i moje ime neka stave u tu prijavu u kojoj tvrde da Rimac ima lični interes.

Ako bude poništen konkurs i Gavrankapetanović dostavi dokumentaciju koju, kako tvrdite, više ne bude sporna – koće li ministar Rimac dati saglasnost?

Ako Upravni odbor KCUS-a poništi konkurs i Gavrankapetanović ispuni sve uslove isti dan će mu Rimac sa veseljem potpisati saglasnost. Zaboravio sam naglasiti da je predsjednik Komisije za provedbu konkursa izuzeo svoje mišljenje kada se glasalo o dokumentaciji prof. Gavrankapetanovića, tražio je da se zaustavi, ali je preglasan. Upravni odbor nije jednoglasno donio odluku.

Postoji li mogućnost da dr. Pilav prezme poziciju generalnog direktora KCUS-a?

Mislim da je Pilav drugi na listi kandidata i ako Upravni odbor ne poništi konkurs…

Upravni odbor kaže da je Rimac izašao iz svoje nadležnosti?

Neka onda Upravni odbor imenuje Gavrankapetanovića ako su sigurni u to što rade.

“Stranke koalicije koje čine vlast na nivou Bosne i Hercegovine kriju od javnosti o čemu zaista pregovaraju na sastancima te rade sve to kako bi održali tenzije s obzirom da izbori idu za šest mjeseci”, rekao je potom u Pressingu predsjednik HDZ-a 1990 i izaslanik u Domu naroda PSBiH Ilija Cvitanović.

Zašto Vas ne zovu na pregovore?

Moja ruka je četvrta u Klubu Hrvata kada su u pitanju strateška pitanja. Ne zovu me i ne znam zašto. Vjerojatno ne žele proširiti sa strane one koji predstavljaju hrvatski naro,d nikoga osima Dragana Čovića i HDZ-a BiH, želeći zadržati ekskluzivitet predstavljanja Hrvata u BiH. Ali, ne ide im dobro. Na terenu se odvijaju drugačiji procesi. Ali ja nemam problem s tim i mislim da je to i dobro za mene jer nije meni tu ni mjesto. Sve je načelno dogovoreno, a nikako da se postigne dogovor u vezi ključnih tema.

Govorili ste da je Čović učinio sve da ne budete izaslanik u PSBiH Je l’ se Čović Vas boji?

Ne znam je li se boji, ali definitivno želi sam da upravlja procesima na razini država, da niko tu ne sjedi od drugih Hrvata. Učino je sve da HDZ 1990 i naši partneri nemaju izaslanika u Domu naroda. Na sreću, dobili smo mjesto u državnom domu naroda, imali smo i ruku viška. Nisam političar koji ide prstom u oko. Kada glasujemo o evropskim zakonima u PSBiH, savatko ko me zna zna da ću to podržati. Svi zakoni koji mogu doprinijeti boljem životu u BiH i napretku BiH, podržat ću. Ali neću podržati proračun koji se usvaja po hitnom postupku na koji ne možete utjecati niti djelovati amandamima.

Hoće li Evropsko vijeće dati zeleno svjetlo BiH u martu?

Vrlo teško je to procijeniti. Iskreno se bojim da će se to dogoditi. Ako se dogodi, neće se dogoditi zaslugom naših pregovarača već milošću Evropske komisije i njihovom zainteresovanošću. Svi koji dolaze na pregovore kažu da im je interes EU, a kada treba dogovoriti zakon ili prepisati od Evropske unije, onda je problem kako će taj zakon izgledati. Nemamo informacija o čemu se tačno pregovara, siguran sam da se ne pregovara samo temama koje izlaze u javnost. Npr. o sudovima, bojim se da se zančajno razgovara o nadležnosti Suda BiH ne samo o sjedištu drugostupanjskog suda.

Hoćete reći da vladajući kriju od javnosti?

Oni se dogovaraju da se ne dogovore. Dogovaraju se da drže tenziju, kvazi lažne i licemjerne brige za vlastite narode, a najmanje za BiH. Ovo je samo jedna populistički prikaz stanja u kakvom se BiH nažalost nalazi. Nije normalno ako svi kažu da žele zakon o sukobu interesa, hajmo ga prepisati od drugih. Rade da bi se zadržala tenzija, izbori su za šest mjseci.

Ko se boji dokazivanja sukoba interesa?

Aktuelni zakon koji imamo trenutno je čisto afirmativan za one koji se nalaze u sukobu interesa. Kazna je 1.000 KM, 10 posto mjesečne plaće, to je takva mizerija i ponižavanje tog zakona. Boje se oni koji kriju vlastitu imovinu na rođacima, braći, punicama, punčevima… Koji 30 godina kradu ovu državu, a to što su pokrali kriju na drugim imenima.

Ko su oni?

Oni koji vladaju 30 godina. Ja se ne bojim.

Boji li se Dragan Čović?

30 godina i on vlada i Dodik vlada skoro 30 i Trojka malo kroz SDA i druge stranke i tako. Da ne govorim o SDA. Naravno da im nije interes da se donese takav zakon. Sjetite se kada je Hrvatska ulazila u EU, moraju pasti kapitalci. Ako bismo dobili datum, što nije realno i zamislite daju sebi za pravo da uvjetuju. Često se potcjenjuje što je Ukrajina dobila status pregovarača, a donijeli su preko 60 evropskih zakona u stanju agresije. A BiH ne može donijeti 5,6,7 zakona – zamislite koje je to neželjenje evropskog puta u BiH. Nedonošenjem zakona o sukobu interesa nastavit će s korupcijom, krađom i kriminalom. Vrijeme je da u BiH padnu kapitalci kao što su u drugim državma.

Ko će biti bh. Sanader?

Siguran sam da će biti na toj političkoj razini kao Sanader. Biće ih značajnih i biće ih puno.

Kako se desilo da Čovićev zet dobije doživotnu poziciju na čelu BH ANSA-e?

Na prijedlog ministra Forte je prošao taj zakon koji ne ograničava na dva mandata mogućnost da ista osoba bude direktor. Pitao sam ga šta to znači, jer je tražio da glasam za. Rekao je da je to izmjena na tragu koju imamo u zemljama EU zbog deficitarnih zanimanja. I potrefio se baš Čovićev zet.

O čemu se još pregovaraju vladajući, a što ne znamo?

Mislim da je prva tema raspodjela novca. Budimo ozbiljni. Vjerovatno se razgovara i o ovim zakonima zašto se ne dođe do rješenja. Vidjeli ste na jučerašnjoj pressici kako to izgleda i koliko ulijeva nepovjerenje da će doći do dogovora. Hoće li se magla razići na evropskom putu BiH? Vjerujem da će EU dati status pregovarača s obizorm na geopolitičke uvjete jer je BiH strateški bitna za EU i SAD. Sada kada pratite Rusiju, vidite da će biti nastavak i da neće stati na Ukrajini. Zato EU treba otvoriti pregovore. Mislim da bi to moglo nešto dobro donijeti jer se pregovara u institucijama EU.

Dodik kod Putina, Putin mu daje orden?

Onda i ste u poziciji da vi postavljate uvjet EU da odredi datum kada će BiH otvoriti pregovore, a bili ste u Rusiji i Bjelorusiji?! Nemate pravo postavljati uvjete kada to radite.

Mislite da će nam dati “zeleno svjetlo” i bez zakona o sudovima i sprečavnaju sukoba interesa?

Mi nismo zaslužili ni ako usvojimo ni ova dva zakona jer nismo ispunili ni blizu onih 14 prioriteta.

Predsjednik HDZ-a 1990 i izaslanik u Domu naroda PSBiH Ilija Cvitanović smatra kako Dragan Čović ništa ne radi za Hrvate na području Republike Srpske, ali ni drugih područja Bosne i Hercegovine. “Čović godinama bira partnere s kojima navodno dogovara ili je dogovorio promjene izbornog zakona i onda dobijemo Komšića ili nekog drugog i dobijemo nabijanje tih nacionalnih tenzija”, rekao je Cvitanović u Pressingu komentirajući odnos Čovića i Milorada Dodika.

Kako riješiti sjedište Apelacionog suda?

U prvom prijedlogu iz Ministarstva pravde bilo je da bude sjedište u Mostaru. Evo zašto ne bude u Vitezu? Smatram da će sjedište u Banjaluci izazvati puno više problema, troškova i turbulencija. Nemam ništa ni protiv Istočnog Sarajeva, ali zašto ne bude Središnja Bosna. Očekivoa sam da će Čović to predložiti. Ja mu nisam predložio to jer nisam imao mogućnost.

Komunicirate li s Čovićem?

Kada se sretnemo na Domu naroda komuniciramo, nedavno smo imali sastanak. Ali ne komuniciramo niti dovoljno niti na dovoljnoj razini iskrenosti i poštivanja jedan drugog.

Ljudi izlaze iz HDZ-a i osnivaju svoje stranke. Pravi li se blok hrvatskih stranaka protiv HDZ-a i Čovića?

Ja ga čak ne bih zvao protiv, nego za hrvatski narod blok koji će dugoročno morati promijenti hrvatske politike u BIH. Nedavno smo napravili vladu u Kantonu 10 bez HDZ-a. Nova stranka je naprravljena u Žepča. U Središnjoj Bosni se nekako još značajnije pluralizira hrvatski narod, ali smo užasno hendikepirani jer ne možemo doći do promjene izbornog zakon koja će eliminirati strah da se slobodno možemo natjecati. Niste svjesni kako izgledaju izbori kada su u pitanju Hrvati u BiH. Dva mjeseca prije imate plašenje da će biti ugrožen izbor legitimnog predstavnika od drugih naroda, a nas etiketiraju kao izdajnike. Kada bismo eliminirali Željka Komšića i slične karkature u političkom smilsu, ovaj blok koji će se formirati bi pobijedio HDZ BiH i siguran sam da bi taj legitmitet bio značajan.

Citirao Aliju Izetbegovića

Podržavate li HDZ-o prijedlog za izbor člana Predjsedništva BiH iz reda Hrvata koji opet ponižava dijelom Hrvate?

Mislim da je izbor Željka Komšića propust onih koji su dogovarali Dejton 1995. Kada je jedan od prisutnih upitao tadašnjeg predstavnika Bošnjaka, zašto nismo u potpunosti zaštitili poziciju Hrvata u Predsjedništvu, onda je rekao predsjednik Izetbegović ‘je l’ mislite da može neko normalnom pasti na pamet da se igra s voljom jednog naroda u ovakvoj BiH’, tako je prenio bivši sudija Ustavnog suda. Što se tiče prijedloga HDZ-a, mislite na USK, TK, KS, pa aktuelni zalkon diskriminira sve Hrvate. Moramo doći do zakona kojim će hrvatski narod imati dominantno mogućnost izabrati koga želi u Predsjedništvo BiH. Ponudili smo na pregovorima u Neumu sigurno 10 različitih modela.

Oni koji glasaju za Komšića, kažu da hoće da osujete Čovića da zajedno s Dodikovim kadrom radi na štetu BiH?

Ja neću procjenjivati koliko Čović radi na štetu BiH. Ja bih volio da je više uradio za hrvatski narod u BiH. Čović godinama bira partnere s kojima navodno dogovara ili je dogovorio promjene izbornog zakona i onda dobijemo Komšića ili nekog drugog i dobijemo nabijanje tih nacionalnih tenzija.

Komšić ne može više biti kandidat, ali najavljuje nasljednika i da može pobijediti na izborima?

Ne znam na koga misli. To je jedna od očekivanih poruka jer je strateški politički cilj zadržati u Predsjedništvu nekoga ko nikada neće doći u općinu gdje većinom žive Hrvati .Je li to normalno? Pa neka gospodin aktualni iz reda hrvatskog naroda održi tribinu u u Širokom Brijegu, Rami, Orašju…

Kako bi ga primili?

Onako kako je zaslužio. Što se tiče proizvodnje drugog kandidata koji će nastaviti tu politiku, nadam se da će ta osoba imati doovljno poštovanja i digniteta da ne pristane na takvu utakmici i omogućiti FBiH da se stabilizira. Ta politika je nanijela veliku štetu u odnosima Bošnjaka i Hrvata i mislim da je to najveći kamen spoticanja. Bez kvalitenog odnosa Bošnjaka i Hrvata nema stabilne BiH. Odgovornost imamo svi da to promijenimo.

Rekli ste da je HNS nužda?

Mi sigurno nećemo biti u njemu kada promijenimo izborni zakon i budemo imali slobodu u natjecanju. Dominatan utjecaj na HNS ima HDZ u donošenju odluka.

Mora se promijeniti i Ustav.

Ustav se mor promijeniti da bi se implementirale presude suda za ljudska prava i to pokazuje svo licemjerje politike kojia ne žele omogućiti kandidiranje svima onima koji su u ovom trenutku onemogućeni na području cijele BiH. Nikome ne smije biti zabranjeno da se smije kandidirati za bilo koju poziciju u BiH. Postavimo stvari realno i uzmimo popis stanovništva iz 2013. – 97,7 posto se izjasnilo kao pripadnici Bošnjaka, Hrvata ili Srba. Gdje su ostali? Ali zalažem se da se provedu presude Suda za ljudska prava.

Ko će popustiti oko izbornog zakona?

Mislim da niko ne treba, ali neko mora biti državnik i shvatiti da postoji ta skupina ljudi koja je nezadovoljna.

Da Trojka to uradi SDA i DF bi se obrušio na njih?

Prepričat ću vam nešto iz Neuma. Većina onih koji su predstavljali Bošnjake na neformalnim razgovorima, na stankam su vrlo jasno rekli ‘neka visoki predstavnik nametne ovo što Hrvati traže, nemamo ništa protiv toga, mi ćemo malo talasati za javnost i to će proći’. Svjesni su da rade štetu državi jer ovo nije pitanje hrvatskog naroda već BiH. U to svjesnosti samo traže načine i alate kako taj proces što dalje razvući. Imena neću reći.

Šmit se ušutio posljednjih sedmica?

Očigledno se i on prepao. Nije mu zgodna pozicija i ja ga razumijem. Veliku odgovornost nosi, ima ogromne ovlasti. Dao je mogućnost dogovora. Ali nalazi se u kompleksnoj poziciji s obzirom na najave Dodika, ali onda ulazimo u aposlutnu blokadu procesa. Silazimo s evropskog puta i idemo nekim makadom preko Rusije i Bjelorusije do kojeg nećemo doći.

Najavi je da će to uraditi ako oni ne usvoje?

Mi smo imali jedan prijedlog u Domu naroda PSBiH – skeniranje, videonadzor, automatsko brojanje glasova… To je minimum promjena koje su nama u BiH potrebne.

Šta je sa stranim sudijama Ustavnog suda, Dodik je tražio da odu pa sada šuti?

Očekuje značajan dio kolača od miliona eura ako otovorimo pregovore, to je bitnije od stranih sudija. Smatram da u Ustavnom sudu trebaju biti domaći ljudi koji će čuvati Ustav BiH. I prvo poglavlje koje će doći otvaranjem pregovora – pravosuđe. Ustavni dio je dio pravosuđa. Nema razgovora u ulasku u EU bez toga.

Šmit kaže da bi odlaskom stranih sudija sada i gašenjem OHR-a došlo novih sukoba, a BiH raspala?

Vrlo ozbiljna izjava, bilo bi puno neizvjesnije razdoblje. Za primjer uzmimo Vladu FBiH, imali bi i danas vladu koja bi 10. godinu bila u tehničkom mandatu.

“Svaki Hrvat koji istinski živi BiH i doživljava je svojom domovinom, nikada neće dopustiti podjelu BiH”

Šta kada bi Dodik donio odluku o otjcepljenju, ko bi glasao protiv toga?

Mislim da barem iz reda Hrvata niti jedan Hrvat koji poštuje sebe, a da se neće suprotstaviti secesiji RS, onda to nije odgovoran Hrvat. Ako postoje takvi među Hrvatima i biramo ga u Ustavni sud – to je strašno. Siguran sam da svaki Hrvat koji istinski živi BiH i doživljava je svojom domovinom, a većina je takvih, nikada neće dopustiti da se BiH podijeli. Da Hrvat pristane na secesiju BiH – ne vjerujem.

Podržavate li izbor Vukoje?

On je dobar dečko, korektan i do jedne razine poznaje dobro situaciju. Fali mu iskustvo bavljenja u sudu i pravosuđu, ali je zadovoljio formu. Pravnik je s iskustvom. Kada se pojavi na Zastupničkom domu procijenit ćemo.

Šta je osnova izvrsnih odnosa Dodika i Čovića?

Znam šta nije. Sigurno nije položaj Hrvata u BIH i odnos prema Hrvatima u RS. Sramota je da je 6.000 Hrvata koji noće na području cijelog entiteta RS.

Mladen Bosić kaže da Dodika čuva EU kako bi proveo hrvatske ciljeve u BiH i da za njega lobira Hrvatska?

Provodi isto kao što ih je provodila stranka čiji je dio Mladen Bosić. Oni su oh protjerali, ovaj im je zabranio povratka. Ne mogu se složiti s tim.

Lider HDZ-a BiH Dragan Čović proteklih sedmica je u fokusu zapadnih zvaničnika, ali i medija zbog, kako navode, kočenja projekta Južne interkonekcije. Čović je naveo kako će pristati na zakon, ali da se treba osnovati novo preduzeće sa sjedištem u Mostaru. Naišao je na oštre kritike, a američki državni tajnik Antony Blinken zatražio je u pismu od šefova diplomacije Hrvatske i BiH Gordana Grlića Radmana i Elmedina Konakovića da izvrše pritisak na Čovića kako bi prestao s “opstrukcijama”. No, prema procjenama Ilije Cvitanovića, lidera HDZ-a 1990, Čović bio mogao biti spreman na kompromis i da projekat Južne interkonekcije ipak radi BH Gas.

Amerikanci i evropski mediji pišu o Čoviću i “sabotaži Južne interkonekcije” zbog nove kompanije. Čović se usprotivio Amerikancima. Zašto to radi?

Što se tiče južne plinske interkonekcije, smrtni grijeh bi bioo da to propadne i da BIH ne dobije drugi izvor dotoka plina da se oslobodi od utjecaja jedinog dobavljača plina koji dolazi iz Rusije. Nije to na sjednicama HNS-a na kojima sam bio bila tema. Ne znam šta je razlog da bude ultimatum na jednom preudzeću. Imam informaciju da je spreman na kompromis i da će biti postignut isti. Ovakav BH Gas ne može odgovoriti intersima Hrvata na područjima kuda treba proći južna plinska intekronekcija. Čović pravi kompromis da se dođe do srednjeg rješenja koje će onemogućiti bilo koga da manipulira plinom s jednim restruktuiranjem BH Gasa, promjenom upravljačkih struktura, pogonom u Tomislavgtradu, Posušju, Mostaru… I hrvatski premijer Andrej Plenković je rekao da se iznađe rješenje u okviru svih strana, da očekuje kompromis. Građanima bi 30 milijuna bilo plaćeno za eksproprijaciju kuda bi prošao cjevovod, proejkat će donijeti dodatnu vrijednost područjima gdje se radi, plus dolazi iz Hrvatske. Želim nalgasiti da je Ameirka strašteki saveznik BiH pa i Hrvata.

Je li Čovićevo zaoštravanje odnosa s Amerikancma na štetu Hrvata?

Dugoročno će biti, ali nadam se da nije došlo do te razine. Nadam se da će postići kompromis.

Je li to znak da se Čović ipak prepao američkih sankcija?

Ja ne tvrdim da je spreman na kompromis nego da je rješenje u kompromisu i bitan je stav Plenkovića da se u tome treba naći rješenje.

(N1)