Ilija Cvitanović : Ne želim dopustiti monopolizaciju izbornog zakona HDZ-u BiH

O aktuelnoj političkoj situaciji, ključnim reformskim zakonima, napretku BiH na putu ka Evropskoj uniji, ali i imenovanju novog direktora KCUS-a, u Rezimeu je govorio delegat u Domu naroda BiH i predsjednik HDZ-a 1990 – Ilija Cvitanović.

Bez potpisa ministra Nediljka Rimca ne može se završiti proces imenovanja generalnog direktora KCUS-a, podsjetio je Cvitanović na početku razgovora.

„Danas je održan sastanak u Sarajevu koji je pokazatelj otvorene želje ministra Rimca i njegovih saradnika da se razgovara i da se dođe do rješenja na strogo zakonit i transparentan način, a nikako da se bilo kakvim pritiskom i utjecajem učini nešto što će biti suprotno zakonu”, naglasio je.

Poručio je da niti HDZ 1990 niti ministar imaju bilo kakav interes kada je u pitanju KCUS.

„Jedini interes je zaštititi poziciju ministra, na zakonit način dovesti do kraja proces izbor generalnog direktora te ustanove. Rimac će odluku donijeti na zakonit načini i sukladno mišljenju pravnih stručnjaka. Ne želimo da ministar Rimac kazneno odgovara za učinjenu jednu ili drugu odluku“, kaže Cvitanović.

Rimac će brzo donijeti odluku i ona će biti zakonita

O navodima lidera NiP-a kaže da ne zna šta je Elmedin Konaković mislio pod interesnom grupom.

„Onaj ko sigurno nije interesna grupa je ministar Rimac, Devedesetka, nisam ja. Ne mislim čak ni da je proces previše razvučen. Ako ste dobili nekoliko prijava da jedan od kandidata ne ispunjava zakonom propisane uslove, dužnost odgovorne osobe je utvrditi te navode. Ministar će brzo donijeti odluku i ona će biti utemeljena na zakonu“, pojasnio je Cvitanović.

Dodao je da ne misli da je to politička igra unutar Trojke – stvar je procedura.

„Ono što mi želimo da to bude kvalitetna bolnica koja će odgovoriti izazovima. Ako ćete na prvom koraku učiniti nešto nezakonito – to onda ne ulijeva povjerenje. Ne želimo se baviti politikanstvom i populizmom“, kategoričan je on.

Cvitanović je ocijenio da ne postoji minimalna doza odgovornosti prema državi i građanima da se zakon o sprečavanju pranja novca usvoji u hitnoj proceduri.

„Dobio sam načelan poziv da bi eventualno mogla biti zakazana vanredna sjednica Doma naroda u petak. Poziv još uvijek nije došao, pozivam da se taj poziv uputi i da se usvoji taj zakon. Bojim se da će biti nepopravljiva šteta, a da krivci ponovo neće snositi nikakvu odgovornost“.

Zakon je prošao u Zastupničkom domu i nije bio tema prevelikog sporenja, podsjetio je.

„Jesu li ovdje političke igre, nadmudrivanje, ucjenjivanje, ne mogu procijeniti. Ovo je više nego neodgovorno ponašanje prema državi i svim njenim građanima“.

Schmidt ima kičmu

Bosni i Hercegovini načelno ne treba nikakvo nametanje već unutarnji kompromis oko svih teških političkih pitanja, konstatirao je on.

„I visokom predstavniku je vrlo teško procijeniti koji je to najbolji trenutak da nametne odluku o tehničkim izmjenama izbornog zakona. Procjena je da bi bilo kakvo nametanje otežalo odluku Evropske komisije da otvorimo pregovore. Siguran sam da je Schmidt osoba sa kičmom, i da će nakon što njegova odluka ne bude mogla utjecati na ishod odluke Evropske komisije, uraditi ono što je najavio i procjenjujem da je odlučio da će nametnuti te promjene izbornog zakona“.

Naglasio je da nije realno očekivati da aktuelna vlast sama donese izmjene izbornog zakona.

„Mi smo na prošloj sjednici Doma naroda u proceduri imali prijedlog SDA. Razgovarao sam sa svim zainteresiranim stranama koje nas guraju ka EU i u 99 posto smo saglasni da to nisu bile samo tehničke izmjene. Već je to bio jedan potpuno široki paket koji je mijenjao sliku u CIK-u, mijenjao proces održavanja izbora i pokušao na jedan vrlo čudan način uvesti u pravo glasa neke grupe ljudi koji to trebaju imati, ali to ne može određivati CiK već to mora biti definisano zakonom. Taj zakon nije propao, on ide u redovnu proceduru, tu ćemo imati amandmane. Jedan od njih će se odnositi i na legitimno predstavljanje u Predsjedništvu BiH“, naveo je on.

Zakon o sudu najveći problem za vladajuću koaliciju

Govorio je i o zakonu o sukobu interesa, kazavši da je to još jedan od zakona koji služi kao predmet političke trgovine partnera na nivou BiH.

„Ne znam šta je problem tog zakona. Ne znam šta može biti problematično ako se svi zalažemo za transparentnost da taj zakon jasno utvrdi sukob interesa“.

Smatra kako je najveći problem za vladajuću koaliciju zakon o sudu.

„Tu je peripetija oko sjedišta drugostepenog odjela. Mislim da ono treba biti u Mostaru, da to bude kompromis. Ne znam je li problem u nadležnostima, informacije izlaze na kapaljku. Taj zakon će biti najteži“.

‘Zakon broj jedan’

Na kraju je dodao:

„Izmjene izbornog zakona koje govore o Predsjedništvu BiH, koje bi spriječile otimačinu tog mjesta hrvatskom narodu, su prvi od svih zakona koje treba donijeti. Ne želim dopustiti monopolizaciju priče o izbornom zakonu HDZ-u BiH. Puno smo mi drugi zainteresiraniji, koji vodimo manje stranke, radi demokratizacije i pluralizacije Hrvata u BiH. Taj zakon je broj jedan u odnosu na sve zakone jer on suštinski stabilizira političke odnose u FBiH. Na toj temi se ne popušta, tu se pokazuje jeste li državotvoran lider“.

(Kliker.info-FTV)