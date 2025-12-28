Ikona slobode i skandala: Preminula Brigitte Bardot

Brigitte Bardot, legendarna francuska glumica, simbol buntovne mladosti, ljepote i seksualne revolucije, preminula je u 91. godini života, saopćila je u nedjelju njena fondacija.

„Fondacija Brigitte Bardot odaje počast izuzetnoj ženi koja je sve dala – i svega se odrekla – za svijet s više poštovanja prema životinjama. Njeno naslijeđe živi kroz borbe koje Fondacija nastavlja s istom strašću i vjernošću idealima“, navodi se u saopćenju.

Poznata širom svijeta kao BB, Bardot je 1950-ih i 1960-ih očaravala publiku i šokirala konzervativne krugove otvorenim prikazom seksualnosti. Filmovima poput „…I Bog stvori ženu“ i Godardovog „Prezira“ pomogla je da evropska kinematografija osvoji Ameriku u vrijeme stroge holivudske cenzure.

Magazin Life je 1961. zapisao: „Djevojke širom svijeta hodaju, oblače se i nose frizure poput Bardot – i žele biti slobodne poput nje.“

Francuski predsjednik Emmanuel Macron oprostio se riječima:

„Brigitte Bardot je utjelovljenje života u slobodi. Oplakujemo legendu jednog stoljeća.“

Lovac i plijen

Bardot je bila jedna od prvih istinski modernih zvijezda. Mnogo prije Madonne, živjela je po vlastitim pravilima, bez izvinjenja. Simone de Beauvoir je 1959. zapisala:

„U ljubavi je ona jednako lovac koliko i plijen – i upravo to ranjava muški ponos.“

Iako su kritičari često osporavali njene glumačke sposobnosti, njena harizma je bila neupitna. Snimila je više od 40 filmova, bila popularna pjevačica, modna ikona i uzor generacijama glumica i modela – od Jane Fonde do Kate Moss.

Život posvećen životinjama

Nakon što se povukla iz filma 1973. u 39. godini, Bardot je slavu u potpunosti posvetila borbi za prava životinja.

„Dala sam mladost i ljepotu muškarcima. Sada dajem mudrost i iskustvo – životinjama“, rekla je 1987. godine.

Njeni oštri stavovi, posebno o imigraciji i vjerskim ritualima klanja životinja, izazivali su kontroverze i udaljili je od dijela javnosti. Ipak, ostala je dosljedna sebi – starila je prirodno, bez estetskih operacija, odbijajući iluziju vječne mladosti.

Žena koja je promijenila pravila

Rođena 1934. u Parizu, Bardot je sanjala da postane balerina. Sudbina ju je odvela na filmsko platno, gdje je zauvijek promijenila način na koji se gleda ženska sloboda, tijelo i seksualnost.

„Napadali su film jer je bez licemjerja govorio o pravu žene da uživa u seksu – pravu dotad rezervisanom za muškarce“, napisao je njen prvi suprug i reditelj Roger Vadim.

Iako je slava za nju često bila „pozlaćeni zatvor“, Brigitte Bardot je preživjela skandale, pritiske i lične tragedije – i ostala simbol slobode, prkosa i autentičnosti.

Njena legenda – i borba – žive dalje.

(Kliker.info-Forbes)