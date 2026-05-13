Vrlo zanimljiv i prije svega aktuelan tekst koji je posljednjih dana privukao mnogo pažnje u SAD-u, ne samo zbog svog autora, objavio je prije tri dana lokalni medij The Atlantic.

Riječ je o tekstu pod naslovom “Šah-mat u Iranu” autora Roberta Kagana, višeg saradnika Brookings Instituta i saradnika spomenutog medija s izraženim liberalnim karakterom.

Mnogima ova informacija neće mnogo značiti, pa ćemo reći da je Robert Kagan zapravo tvorac nadaleko poznatog američkog neokonzervativizma (koji nema nikakve veze s klasičnim konzervativizmom i zapravo je njegova potpuna suprotnost, a čiji se članovi obično skraćeno nazivaju neokonzervativcima), kao i poznatog think tanka “Projekt za novo američko stoljeće” – svojevrsnog manifesta američkog savremenog globalnog imperijalizma.

Sam Kagan je, sasvim logično, osoba koja se tokom cijelog svog profesionalnog života zalagala za američke vojne intervencije, prvenstveno na Bliskom istoku, što je trenutno najaktuelnije. Bio je vrlo glasan zagovornik rata u Iraku čak i prije poznatog terorističkog napada na Ameriku 11. septembra 2001. godine.

Mnogima je poznat i kao suprug Victorije Nuland, arhitekte američke politike u Ukrajini za vrijeme Obamine administracije (njena posjeta demonstrantima na centralnom trgu u Kijevu u februaru 2014. i dijeljenje sendviča njima u ime američke ambasade je široko poznata, a vjerovatno još više njen poznati uzvik tokom telefonskog razgovora sa tadašnjim američkim ambasadorom u Ukrajini Geoffreyjem Pyattom kada ju je pitao za smjernice šta i kako dalje i kada je rekla ono čuveno: “Je*i se EU!”); za vrijeme Bidenove administracije bila je savjetnica za politička pitanja u State Departmentu (formalno druga osoba iza državnog sekretara Antonyja Blinkena), ali je neočekivano dala ostavku na kraju mandata bez mnogo objašnjenja za ovaj čin.

Ali sada se fokusirajmo na sam tekst američkih medija. Možete se složiti s njim, a možete i ne. Međutim, budući da je izrazito geopolitičke prirode, sa jasno detektovanim svim problemima s kojima se SAD suočavaju u ovom ratu. i sa duboko analiziranim posljedicama koje mogu proizaći iz svega ne samo za SAD i Iran – objavit ćemo ga gotovo u cijelosti dok sud prepuštamo vama. Uz napomenu da je definitivno na istom putu kao i naše brojne analize o ovoj izuzetno aktuelnoj i dalekosežnoj temi u smislu njenih posljedica (uključujući i onu ispod).

Poređenja sa prethodnim američkim ratovima

Teško je zamisliti vrijeme kada su Sjedinjene Države pretrpjele potpuni poraz u sukobu, korak unazad toliko odlučan da se strateški gubitak nije mogao ni popraviti ni ignorisati. Katastrofalni gubici pretrpljeni u Pearl Harboru, na Filipinima i širom zapadnog Pacifika u prvim mjesecima Drugog svjetskog rata na kraju su poništeni. Porazi u Vijetnamu i Afganistanu bili su skupi, ali nisu nanijeli trajnu štetu ukupnom ugledu Amerike u svijetu, jer su bili daleko od glavnih arena globalne konkurencije. Početni neuspjeh u Iraku ublažen je promjenom strategije koja je na kraju ostavila Irak relativno stabilnim i bez prijetnje svojim susjedima i održala dominaciju Sjedinjenih Država u regiji.

Poraz u trenutnom sukobu s Iranom bit će potpuno drugačije prirode. Ne može se ni popraviti niti ignorisano. Neće biti povratka na status quo ante, niti konačnog američkog trijumfa koji bi poništio ili prevazišao nanesenu štetu. Hormuški moreuz neće biti “otvoren” kao što je nekada bio. S kontrolom nad moreuzom, Iran se pojavljuje kao ključni igrač u regiji i jedan od ključnih igrača u svijetu. Uloge Kine i Rusije, kao iranskih saveznika, su ojačane; uloga Sjedinjenih Država je znatno smanjena. Daleko od toga da je demonstracija američke snage, kako su zagovornici rata više puta tvrdili, sukob je otkrio Ameriku kao nepouzdanu i nesposobnu da završi ono što je započela. Ovo će pokrenuti lančanu reakciju širom svijeta dok se prijatelji i neprijatelji prilagođavaju američkom neuspjehu.

Da li Trump još uvijek ima dobre karte u ruci?

Predsjednik Trump voli pričati o tome ko ima “karte”, ali nije jasno da li je uopšte imao dobrih za odigrati. Sjedinjene Države i Izrael su bili razorno efikasni u napadu na Iran 37 dana, ubivši veliki dio rukovodstva zemlje i uništivši glavninu njene vojske, ali nisu uspjeli srušiti režim ili prisiliti ga i na najmanji ustupak. Sada se Trumpova administracija nada da će blokada iranskih luka postići ono što masovna sila nije mogla. To je, naravno, moguće, ali režim koji se ne bi mogao srušiti na koljena pet sedmica nemilosrdnog vojnog napada vjerovatno neće popustiti samo pred ekonomskim pritiskom. Niti se boji gnjeva svog stanovništva. …

Neki zagovornici rata stoga pozivaju na nastavak vojnih udara, ali ne mogu objasniti kako će još jedna runda bombardiranja postići ono što 37 dana bombardiranja nije. Daljnje vojne akcije će neizbježno dovesti do toga da se Iran osveti svojim susjedima u Perzijskom zaljevu; zagovornici rata nemaju odgovor ni na to. Trump je zaustavio napade na Iran ne zato što mu je dosadno, već zato što Iran napada ključna naftna i plinska postrojenja u regiji. Prekretnica se dogodila 18. marta, kada je Izrael bombardirao iransko plinsko polje South Pars, a Iran je uzvratio napadom na katarski industrijski grad Ras Laffan, najveće svjetsko postrojenje za izvoz prirodnog plina, uzrokujući štetu proizvodnim postrojenjima čija će popravka trajati godinama. Trump je odgovorio proglašenjem moratorija na daljnje udare na iranska energetska postrojenja, a zatim proglašenjem prekida vatre, uprkos tome što Iran nije dao nikakve ustupke.

Proračun rizika koji je natjerao Trumpa da odustane prije mjesec dana i dalje vrijedi. Čak i ako bi Trump ostvario svoju prijetnju da uništi iransku “civilizaciju” daljnjim bombardiranjem, Iran bi i dalje mogao lansirati mnogo projektila i dronova prije nego što njegov režim padne – pod pretpostavkom da to i učini. Samo nekoliko uspješnih udara moglo bi osakatiti naftnu i plinsku infrastrukturu regije godinama, ako ne i decenijama, gurajući svijet i Sjedinjene Države u dugotrajnu ekonomsku krizu. Čak i da Trump želi bombardirati Iran kao dio strategije izlaska – izgledajući snažno kao način prikrivanja povlačenja – ne može to učiniti bez rizika ove katastrofe.

Šah-mat i vremensko ograničenje

Ako ovo nije šah-mat, onda je tijesno. Posljednjih dana, Trump je navodno zatražio od američke obavještajne zajednice da procijeni posljedice jednostavnog proglašenja pobjede i odlaska. Ne možete ga kriviti. Nada u kolaps režima teško da je strategija, posebno kada je režim već preživio ponovljene vojne i ekonomske udarce. Mogao bi pasti sutra, ili za šest mjeseci, ili nikako. Trump nema toliko vremena za čekanje, jer cijene nafte rastu prema 150 ili čak 200 dolara po barelu, inflacija raste, a nazire se globalna nestašica hrane i drugih roba. Potrebno mu je brže rješenje.

Ali svako rješenje osim efektivne predaje Amerike nosi ogromne rizike koje Trump do sada nije bio voljan preuzeti. Oni koji ležerno pozivaju Trumpa da “završi posao” rijetko priznaju cijenu. Osim ako Sjedinjene Države nisu spremne da se upuste u sveobuhvatni kopneni i pomorski rat kako bi uklonile trenutni iranski režim, a zatim okupirale Iran dok nova vlada ne preuzme vlast; osim ako nisu spremne da rizikuju gubitak ratnih brodova koji prevoze tankere kroz sporni moreuz; osim ako nisu spremne da prihvate razornu dugoročnu štetu po proizvodne kapacitete regije koja će vjerovatno proizaći iz iranske odmazde – odustajanje sada može izgledati kao najmanje loša opcija. Kao političko pitanje, Trump možda osjeća da ima veće šanse da preživi poraz nego da preživi mnogo veći, duži i skuplji rat koji bi i dalje mogao završiti neuspjehom.

Stoga, poraz za Sjedinjene Države nije samo moguć, već i vjerovatan.

Evo kako izgleda poraz

Iran i dalje kontroliše Hormuški moreuz. Uobičajena pretpostavka da će se moreuz, na ovaj ili onaj način, ponovo otvoriti kada kriza završi je neosnovana. Iran nema interesa da se vrati na status quo ante. Ljudi pričaju o podjeli između tvrdokornih i umjerenih u Teheranu, ali čak i umjerenjaci moraju shvatiti da Iran ne može sebi priuštiti da pusti moreuz, bez obzira na to koliko dobar dogovor misli da može postići. Za početak, koliko je pouzdan bilo kakav dogovor s Trumpom? Gotovo se pohvalio da je ponovio iznenadni japanski napad na Pearl Harbor odobrivši atentat na iransko rukovodstvo usred pregovora. Iranci ne mogu biti sigurni da Trump neće odlučiti ponovo napasti u roku od nekoliko mjeseci od postizanja dogovora. Također znaju da bi Izraelci mogli ponovo napasti, jer se nikada ne osjećaju ograničeno u svojim postupcima kada osjećaju da su im interesi ugroženi.

I interesi Izraela će biti ugroženi. Kao što su mnogi iranski stručnjaci primijetili, režim u Teheranu će izaći iz krize mnogo jači nego što je bio prije rata, ne samo zadržavši svoj potencijalni nuklearni kapacitet, već i stekavši kontrolu nad još efikasnijim oružjem: sposobnošću da globalno energetsko tržište drži kao taoca. Kada Iranci govore o “ponovnom otvaranju” moreuza, oni i dalje misle na držanje moreuza pod svojom kontrolom. Iran će moći ne samo da naplaćuje cestarinu za prolaz, već i da ograniči tranzit na one nacije s kojima ima dobre odnose. Ako se neka nacija ponaša na način koji se ne sviđa iranskim vladarima, moći će da sprovedu kaznu jednostavnim usporavanjem, ili čak prijetnjom usporavanjem, protoka teretnih brodova te nacije u i iz moreuza.

Moć zatvaranja ili kontrole protoka brodova kroz moreuz je veća i neposrednija od teorijske moći iranskog nuklearnog programa. Ova poluga će omogućiti liderima u Teheranu da prisile nacije da ukinu sankcije i normalizuju odnose ili se suoče sa kaznom. Izrael će se naći izolovaniji nego ikad kako Iran postaje bogatiji, naoružava se i zadržava sposobnost da ima nuklearni program u budućnosti. Možda će se čak naći u situaciji da neće moći da progoni iranske posrednike: u svijetu u kojem Iran ima uticaj na snabdijevanje energijom toliko mnogo zemalja, Izrael bi se mogao suočiti sa ogromnim međunarodnim pritiskom da ne provocira Teheran u Libanu, Gazi ili bilo gdje drugdje.

Promjena moći i uticaja

Novi status quo u moreuzu će takođe izazvati značajnu promjenu relativne moći i uticaja, kako regionalno tako i globalno. U regionu će se Sjedinjene Države pokazati kao papirni tigar, prisiljavajući zemlje Perzijskog zaliva i druge arapske države da se prilagode Iranu. Kao što su iranski naučnici Reuel Gerecht i Ray Takeyh nedavno napisali: „Ekonomije arapskih država Zaljeva izgrađene su pod pokroviteljstvom američke hegemonije. Oduzmite to – i slobodu plovidbe koja ide s tim – i države Zaljeva će neizbježno moliti Teheran.“

Neće biti sam. Sve nacije koje ovise o energiji iz Zaljeva morat će pregovarati o vlastitim sporazumima s Iranom. Kakav će izbor imati? Ako Sjedinjene Države, sa svojom moćnom mornaricom, ne mogu ili neće otvoriti tjesnac, neće to učiniti ni koalicija snaga s djelićem američkih kapaciteta. Anglo-francuska inicijativa za praćenje tjesnaca nakon primirja je pomalo šala. Francuski predsjednik Emmanuel Macron jasno je stavio do znanja da će ova „koalicija“ djelovati samo u mirnim uvjetima u tjesnacu: Pratit će brodove, ali samo ako im ne treba pratnja. Ali s Iranom pod kontrolom, tjesnac neće biti siguran još dugo. Kina vjerojatno ima određenu polugu utjecaja na Teheran, ali čak ni Kina ne može sama prisiliti tjesnac da se otvori.

Jedan od efekata ove transformacije mogao bi biti rastuća pomorska utrka velikih sila. U prošlosti, većina svjetskih nacija, uključujući Kinu, oslanjala se na Sjedinjene Američke Države da spriječe i riješe takve vanredne situacije. Sada su nacije u Evropi i Aziji, koje zavise od pristupa resursima Perzijskog zaliva, bespomoćne protiv gubitka energetskih zaliha koje su ključne za njihovu ekonomsku i političku stabilnost. Koliko dugo mogu to tolerisati prije nego što počnu graditi vlastite flote kao sredstvo za vršenje utjecaja u svijetu gdje je svaka nacija za sebe, gdje su red i predvidljivost narušeni?

Američki poraz u Zaljevu imat će šire globalne posljedice. Cijeli svijet može vidjeti da je samo nekoliko sedmica rata sa drugorazrednom silom smanjilo američke zalihe oružja na opasno niske nivoe, bez brzog rješenja na vidiku. Pitanja koja ovo postavlja o američkoj spremnosti za još jedan veliki sukob mogu, ali i ne moraju, potaknuti Xi Jinpinga da pokrene napad na Tajvan ili Vladimira Putina da pojača agresiju protiv Evrope.

Ali barem se američki saveznici u istočnoj Aziji i Evropi moraju pitati o američkoj otpornosti u slučaju budućih sukoba.

Globalno prilagođavanje postameričkom svijetu se ubrzava. Nekada dominantna pozicija Amerike u Zaljevu samo je prva od mnogih žrtava, zaključuju američki mediji.

