Igre oko američkog plina : Kako je Kabiri iskoristio domaće blokiranje i pasivnost da osigura dostavu američkog plina

Za ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića put u Washington trebao je biti način da povrati nešto od političkih poena koje je izgubio nakon nedavnog diplomatskog uspjeha Milorada Dodika u SAD-u. Na tamošnjem energetskom samitu koji je podržala Bijela kuća, Konaković je s nizom ministara iz Evrope potpisao uopštenu izjavu o smanjenju uticaja Rusije kroz snabdijevanje plinom i osiguranju da taj plin ubuduće dolazi iz SAD-a.

Ali saopštenje firme koju vodi izraelski biznismen Amir Kabiri u Mostaru da su potpisali memorandum o razumijevanju sa firmom iza koje stoji Grčka i preko koje bi SAD trebale prema Evropi dostavljati svoj plin, zateklo je i iznenadilo Konakovića.

“Otkud u Washingtonu, ne znam”, kazao je Konaković u razgovoru za Detektor o Kabirijevom boravku u Washingtonu.

“On ima neke svoje privatne veze, ima lobije, ima pristup određenim krugovima i našao se na ovom samitu, kao što se na samitu našlo desetine, možda i preko sto kompanija iz cijelog svijeta koje su došle na takav samit da razgovaraju o energetskoj saradnji, ali je ovdje Abraham napravio prevaru prema onima sa kojima je potpisao”, dodao je Konaković.

On je kazao da nema tekst memoranduma i da je to interni dokument između dvije privatne kompanije.

Ubrzo nakon saopštenja M.T. Abraham grupe, zvaničnici u Sarajevu požurili su reći da ova firma ne može uvoziti plin jer za to dozvolu ima samo Energoinvest.

Na kraju dana ostalo je više otvorenih pitanja nego što su ih saopštenja uspjela otkloniti. Poput onih zašto Konaković nije znao da firma iz zemlje koju predstavlja potpisuje memorandum i zašto poput Albanije i drugih zemalja i BiH ili Energoinvest nisu potpisali slične memorandume sa firmom koja ima podršku američke administracije.

“Institucije koje ste nabrojali nisu potpisale takav memorandum jer te institucije ne rade ništa nezakonito i nelogično. Potpisati ovakav memorandum prije nego što uopće postoji južna interkonekcija, kompanija koja nema pravo da uvozi plin, znači apsolutnu prevaru”, kazao je Konaković za Detektor.

Optužbe za lažno predstavljanje Kabirija

Konaković je Kabirija u reakciji u četvrtak optužio da lažno predstavlja kako je on izabran za jedinog uvoznika američkog ukapljenog plina u BiH.

Kabirijevo saopštenje, objavljeno samo na engleskom jeziku, navodi da je grupa potpisala sporazum sa Atlantic-SEE LNG Trade, kompanijom koju su osnovale grčke privatne i državne firme, za isporuku plina mostarskom Aluminiju. Ova tvornica kojom upravlja Kabiri želi uskoro izgraditi elektranu na plin, što bi joj moglo smanjiti troškove proizvodnje aluminija.

“Što Kabiri želi vrlo je jasno, u najmanju ruku to je najniža moguća cijena proizvodnje, a ona se postiže ponajprije najjeftinijom energijom”, objašnjava mostarska novinarka Kristina Perić koja godinama prati poslove Kabirija u Hercegovini.

Da je memorandum potpisan u Aluminiju ili Grčkoj bio bi manje sporan, smatra urednica portala Istina media.

“No, s obzirom da je memorandum potpisan tijekom trajanja Transatlantskog samita o sigurnosti opskrbe plinom održanog u Washingtonu, a znamo američke planove u BiH, poruka je jasna. Netko je ozbiljno lobirao da u priču oko južne interkonekcije uskoči Kabiri”, kazala je Perić.

Saopštenje M.T. Abraham Grupe vrlo jasno navodi da će plin dolaziti budućom južnom interkonekcijom putem firme Venture Global Commodities, američke kompanije koja se pojavila kao rješenje nakon što je Čović blokirao da posao izgradnje i upravljanja novim plinovodom dobije BH Gas.

Dio Kabirijeve izjave domaći političari su shvatili kao najavu da će jedino njegova firma uvoziti plin. Kabiri je u saopštenju naveo da je zahvalan američkoj administraciji na povjerenju da M.T. Abraham Grupa “bude presudni uvoznik američkog ukapljenog plina u BiH” i da osigura da Hercegovina ima pouzdanu energetsku stabilnost koja će podržati industriju da napreduje.

Kabiri je za sada potpisao samo memorandum o razumijevanju i tek u budućnosti treba da potpiše ugovor.

“Ono što je čudno jeste da nije bilo predstavnika naših ministarstava ili da još gore oni nisu imali informaciju o tom sastanku i tom memorandumu, a ja ne vidim neke inpute da su imali te informacije”, kazao je za Detektor Admir Čavalić, poslanik u Parlamentu Federacije koji je do sada pomno pratio priču oko južne interkonekcije.

On smatra da bi vlasti u Sarajevu ranije upozorile na potpisivanje ugovora da su za njega znali.

“Ovo su sve neke post reakcije”, smatra Čavalić.

Jedina kompanija koja nije državna

Čini se da je Kabiri mnogo prije nego domaće vlasti shvatio da se Grčka pojavila kao ključna tačka za uvoz Evropskog plina u Evropu. Tamošnja firma napravljena od građevinske kompanije AKTOR Grupe i plinske kompanije DEPA Commercial, potpisala je upravo sa američkom firmom koja bi trebala graditi plinovod u BiH ugovor za kupovinu i distribuciju ukapljenog plina iz SAD-a za Evropu.

Taj bi ugovor trebao početi da se primjenjuje od 2030. godine, ali neke količine bi trebale ranije drugim kanalima da se dopremaju preko Grčke do Ukrajine.

Kabiri je u svom saopštenju bio otvoren da je dogovoru pridonijela ambasadorica SAD-a u Grčkoj Kimberly Gulifoyle.

Konaković je u reakciji na potpisivanje memoranduma optužio Kabirija da je prevario američke partnere. To bi značilo da je Kabiri najprije prevario ambasadora SAD-a u BiH, potom ambasadoricu SAD-a u Grčkoj, kompaniju Venture Global koja bi trebala dobiti koncesiju za gradnju plinovoda u BiH a potom i domaćine konferencije iz Ministarstva energetike SAD-a i zvaničnike Bijele kuće.

“Pred nama je jedan težak put da južnu interkonekciju realizujemo, a evo ovakve vijesti nam ne pomažu, odmažu nam”, kazao je Konaković u obraćanju i dodao da ne zna šta su stvarni ciljevi Kabirija.

Ubrzo nakon Konakovića reagovao je ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Vedran Lakić , ponavljajući navode da Kabirijeva firma nema pravo na uvoz plina.

“Memorandumi o razumijevanju nisu pravno obavezujući dokumenti i ne mogu mijenjati važeće zakone niti predstavljati dozvolu za obavljanje djelatnosti uvoza i trgovine gasom. Energetska sigurnost nije pitanje marketinga, već odgovornosti, zakona i institucionalnih odluka”, napisao je Lakić.

On nije odgovarao na poruke i pozive Detektora.

Ono što se čini izvjesnijim jeste da bh. institucije nisu pokazale inicijativu za dogovore sa kompanijama koje ubrzano rade na dopremanju američkog plina u BiH. Na samitu nije bilo potpisivanja ugovora sa Energoinvestom niti nekom drugom firmom ili institucijom.

Konaković u razgovoru za Detektor tvrdi da Energoinvest nije zaobiđen.

“Nije zaobiđen zato što je ovo prevara”, kazao je Konaković.

“Zamislite kakva bi sramota bila da je neka institucija potpisala ovakav ugovor. Zamislite da je, recimo, BH Gas potpisao ovakav ugovor koji po uredbi Vlade nema pravo da uvozi gas, nego ga kupuje od Energoinvesta”, dodao je on uz tvrdnju da je memorandum “Kabirijeva sramota”.

“Kada Vlada odredi koje su to kompanije, da li je to i dalje samo Energoinvest, tada će Energoinvest otići potpisati ugovor”, kazao je Konaković.

Dok je Čović blokirao BH Gas da dobije posao izgradnje i održavanja i uvoza američkog plina, Kabiri je iskoristio priliku i potpisao jedan od četiri memoranduma sa grčkom firmom u četvrtak.

Drugi potpisnici su ili državne firme ili su to uradile uz podršku države – Ministarstvo infrastrukture i energije Albanije, Bugarska državna kompanija BULGARGAZ te Ukrajinski Naftogaz.

Samo je Kabirijeva firma privatna bez ikakve veze sa državom iz koje dolazi.

Dodikove čestitke Kabiriju

Za Konakovića se BiH ne može porediti sa zemljama koje imaju uređen sistem nabavke plina i infrastrukturu jer BiH još uvijek nema potrebni zakon niti plinovod.

“To su države u kojima to funkcionira već i tamo ove kompanije koje su potpisivale imaju pravo po zakonu. Samo u Bosni i Hercegovini je to potpisao čovjek koji to nema pravo po zakonu”, kazao je Konaković kome nije jasno zašto se Kabiriju daje važnost.

Za Čavalića je ključan trenutak potpisa memoranduma u vrijeme dok se u Federaciji pokušava usvojiti izmjene Zakona o gasu koji bi riješio otvorena pitanja ali čije usvajanje do sada nije čvrsto podržao Čović.

“Previše je tu možda nekih koincidencija i moguće da se neka druga igra igra na način da se pokuša ili blokirati ovaj projekat ili slično ili usmjeriti se u jednom pravcu ili postaviti neke političke trgovine, ucjene i slično”, kazao je Čavalić.

Niz događaja u kojima je hitno trebalo usvojiti zakon, a što se nije desilo, kao i Čovićevo novo insistiranje da se odluke donose dvotrećinskim odlučivanje, za Čavalića su znakovi blokiranja projekta.

Perić je kazala da je zbog blokiranja projekta nove plinske konekcije Čović zamalo završio na listi američkih sankcija.

“Nakon svih peripetija, nakon što je javno oponirao Americi, a ona ga planirala postaviti na crnu listu, a gdje je dlaka nedostajala – Čović naglo mijenja ploču”, objašnjava Perić.

“Otvara vrata američkim investitorima, nema više primjedbi nikakvih, a ni ultimatuma, a ni pitanja kako će se nešto provesti. Što je Čović ispregovarao, i zašto je sada odjednom zadovoljan možemo samo naslućivati”, dodala je Perić.

“S druge strane, Kabiri, kojeg je u Hercegovinu nakon kraha Aluminija kao spasitelja dovela Čovićeva ekipa, a koji se u međuvremenu zbližio s Dodikom, koji je opet blizak s Čovićem, potpisuje memorandum o razumijevanju sa grčkom tvrtkom ‘Atlantic-See LNG Trade’ koja bi trebala 20 godina opskrbljivati američkim ukapljenim plinom Aluminij Industriju, odnosno elektranu na plinski pogon”, kazala je ona.

Dok su vlasti u Sarajevu kritikovale Kabirijevo potpisivanje memoranduma, Milorad Dodik je u četvrtak ujutro čestitao Kabiriju “na važnom sporazumu koji otvara nove energetske perspektive i donosi stabilnost i razvoj u regionu”.

“Njegov poslovni uspjeh je potvrda vizije, upornosti i ozbiljnog pristupa strateškim projektima”, napisao je Dodik i dodao da mu je posebno drago što je Kabiri dokazani prijatelj Republike Srpske i “čovjek koji razumije njen potencijal i značaj u regionalnim ekonomskim tokovima”.

“Dobro je što je baš on, uz Republiku Srpsku, napravio još jedan čvrst most saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama”, napisao je Dodik.

Njegova reakcije u suprotnosti je sa dosadašnjim interesima da osigura da ruski plin bude jedini koji BiH kupuje. Ali bliskost sa Kabirijem nije nova. Detektor je ranije izvještavao da se Kabiri polako distancirao od Dragana Čovića koji mu je pomogao da razvije posao u BiH i polako približavao Dodiku.

Kabiri se ubrzo zahvalio Dodiku na podršci i u postu na Twitteru označio izraelskog premijera Benjamina Natenjahua i Američku ambasadu u Sarajevu.

Dragan Čović se još uvijek nije oglasio o ovom memorandumu.

On se u srijedu, 25. februara 2026. godine, sastao s otpravnikom poslova Američke ambasade u BiH Johnom Ginkelom na razgovoru upravo o južnoj interkonekciji.

Čović je do sada usporavao i blokirao napredak na izgradnji južne interkonekcije, tražeći da se osnuje nova kompanija sa sjedištem u Mostaru umjesto da taj posao radi već postojeća kompanija BH Gas. Nakon što mjesecima nije pravio ustupke, američki partneri su predstavili ideju da američka kompanija gradi i dobije pod koncesiju budući plinovod, čime bi se riješile nesuglasice između Čovića i stranaka Trojke.

Namjerno ili slučajno, Čović je omogućio Kabiriju da se pojavio kao potencijalno rješenje i iskoristi blokadu da osigura dogovor za svoju firmu.

“Izgleda da Abraham Groupa, sad, da li pod političkim sponzorstvom HDZ-a BiH, ne znam, izgleda da ima svoju neku viziju, svoju neku putanju i ne osvrće se posebno na interese BiH i na nadležna ministarstva i vlasti u BiH”, smatra Čavalić.

“To nije dobro i to samo može narušiti i sam koncept i projekat južne interkonekcije. Može narušiti odnose i eventualnu implementaciju tog projekta. Niko ne želi da bez izgradnje i kilometra tog plinovoda se već sve to već monopolizira”, kazao je Čavalić.

Kabiri nije odgovorio na poruku Detektora za razgovor o ovom memorandumu.

Semir Mujkić,NerminaKuloglija-Zolj (Detektor)