Narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) Igor Crnadak javno je postavio dva pitanja, a koja se tiču procesuiranja visokih zvaničnika u RS-u zbog korupcije i organizovanog kriminala.

Crnadak je pitao zašto u RS-u nema nijedan slučaj visoke korupcije procesuiran do kraja i “zašto u RS-u nema istraga i optužnica protiv “velikih riba” u aferi Sky aplikacije”.

U svojoj objavi Crnadak ističe da su institucije u Republici Srpskoj pod potpunim uticajem organizovanog kriminala.

“Odgovori na ova dva pitanja su povezana, jer je Republika Srpska u kandžama organizovanog kriminala, njihovi pipci su prodrli duboko u institucije i stvaraju bedem koji je brana razotkrivanju najvećih i najtežih djela. PDP Republike Srpske predstavit će uskoro projekat ‘Palata pravde Republike Srpske’, koji uključuje specijalan zakon i poseban objekat koji će biti osnova za najtežu borbu koja čeka novu vlast u Srpskoj”, tvrdi Crnadak.

Dodaje da je Republici Srpskoj hitno potrebna šok terapija i početak obračuna sa organizovanim kriminalom, što, kako navodi, uključuje ozbiljne zahvate u policiji i u pravosuđu, uvođenje procesa vetinga u ove oblasti, obezbjeđivanje posebnih mjera zaštite, ali i utvrđivanje posebne odgovornosti za one koji će voditi taj posao.

“Da je pravosuđe poseban problem, dovoljna su samo dva primjera: nakon kriminala za vrijeme korone bivši premijer Federacije BiH Fadil Novalić uskoro će izaći iz zatvora, a suđenje Zeljkoviću, za isti period, u Republici Srpskoj još nije ni blizu kraja. Drugi primjer je gruba izborna krađa u slučaju Pupac iz novembra prošle godine, nakon koje tužilaštva i sudovi u Srpskoj niti su koga hapsili, niti optužili, niti osudili. Nedavno, prilikom susreta sa poznatim regionalnim funkcionerom iz susjedne zemlje, on mi je rekao: ‘Kad se Sky otvori kod vas u Republici Srpskoj sve druge afere biće beznačajne'”, ističe Crnadak.

Poručio je da će to biti “ozbiljan zemljotres”.

“Bit ćete šokirani imenima koja će isplivati. Izgleda da je bio u pravu, jer informacije koje dobijamo ukazuju na spregu kriminala i politike nezabilježenu na ovim prostorima”, zaključio je Crnadak.

(Kliker.info-agencije)