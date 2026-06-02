Igor Crnadak najavio politički zemljotres: RS je u kandžama kriminala, bit ćete šokirani imenima koja će isplivati
Narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) Igor Crnadak javno je postavio dva pitanja, a koja se tiču procesuiranja visokih zvaničnika u RS-u zbog korupcije i organizovanog kriminala.
Crnadak je pitao zašto u RS-u nema nijedan slučaj visoke korupcije procesuiran do kraja i “zašto u RS-u nema istraga i optužnica protiv “velikih riba” u aferi Sky aplikacije”.
U svojoj objavi Crnadak ističe da su institucije u Republici Srpskoj pod potpunim uticajem organizovanog kriminala.
“Odgovori na ova dva pitanja su povezana, jer je Republika Srpska u kandžama organizovanog kriminala, njihovi pipci su prodrli duboko u institucije i stvaraju bedem koji je brana razotkrivanju najvećih i najtežih djela. PDP Republike Srpske predstavit će uskoro projekat ‘Palata pravde Republike Srpske’, koji uključuje specijalan zakon i poseban objekat koji će biti osnova za najtežu borbu koja čeka novu vlast u Srpskoj”, tvrdi Crnadak.
Dodaje da je Republici Srpskoj hitno potrebna šok terapija i početak obračuna sa organizovanim kriminalom, što, kako navodi, uključuje ozbiljne zahvate u policiji i u pravosuđu, uvođenje procesa vetinga u ove oblasti, obezbjeđivanje posebnih mjera zaštite, ali i utvrđivanje posebne odgovornosti za one koji će voditi taj posao.
Poručio je da će to biti “ozbiljan zemljotres”.
“Bit ćete šokirani imenima koja će isplivati. Izgleda da je bio u pravu, jer informacije koje dobijamo ukazuju na spregu kriminala i politike nezabilježenu na ovim prostorima”, zaključio je Crnadak.
(Kliker.info-agencije)
