Igor Crnadak iz Washingtona : “SAD opomenule Dodika.Ne pridržava se onoga na šta se obavezao”

“Iz više izvora nezvanično mi je potvrđeno da je prije deset dana Dodik upozoren da se ne pridržava onoga na šta se obavezao. Ne radi se o javnim izjavama senatora Greslija, nego o konkretnoj opomeni koja mu je prenesena preko jedne od njegovih najbližih saradnica.”

Napisao je ovo na šef Kluba poslanika PDP-a u NS Republike Srpske, Igor Crnadak koji učestvuje na IDU Forumu u Vašingtonu.

Crnadak kaže da razgovori sa predstavnicima zakonodavne vlasti i establišmenta u Vašingtonu potvrđuju da je nedavno skidanje američkih sankcija bilo iznenađenje, ali da je, kako kaže, iako uz rezervu, prihvaćeno, zbog objašnjenja da postoje garancije da će nakon toga uslijediti prekid političkih napetosti i dugotrajna stabilnost.

“U kabinetima u Vašingtonu stanje u Bosni i Hercegovini sada se prati i više nego uobičajeno, kako bi se utvrdilo da li će se očekivanja ispuniti. Koliko je tema važna, najbolje pokazuje činjenica da u Senatu i Kongresu Republikanci i Demokrate na ovom rade zajedno, uključujući i poseban zakon o problemu korupcije na Zapadnom Balkanu, koji je sve bliži usvajanju.

Crnadak dodaje da Dejton, vladavina prava i stabilnost u regionu ostaju čvrst okvir američke politike, a bez konkurencije glavni prioritet SAD trenutno je Južna interkonekcija.

“Podrška cjelovitoj Bosni i Hercegovini je neupitna, ali Vašington uvažava Republiku Srpsku i zato je nejasno zašto Vlada i druge institucije Republike Srpske još uvijek nisu otvoreno podržale prijedlog Vlade SAD. Pitanja energije širom svijeta, ne samo kod nas, biće u velikom fokusu američkog djelovanja, što je na IDU Forumu potvrdio i senator Dejv Mekkormik, predsjednik Komisije za energiju, kao i drugi predstavnici Republikanske partije”, naveo je Crnadak.

On je dodao da je imao važan sastanak sa generalnim sekretarom Evropske narodne partije Dolors Monserat i međunarodnim sekretarom Patrikom Folerom o budućnosti PDP-a, narednim izborima i evropskom putu BiH.

“Kao jedinom učesniku iz Bosne i Hercegovine, funkcioneri EPP-a i Međunarodne demokratske unije poželjeli su što brže ispunjenje uslova za zvaničan početak pregovora sa Evropskom Unijom o punopravnom članstvu”, zaključio je Crnadak.

(Kliker.info-RTV BN)