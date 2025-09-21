Igor Crnadak iz Portoroža: Frapantni obavještajni podaci o Dodiku

“Na relaciji Ljubljana–Portorož veoma korisni susreti i razgovori o politici i medijima”, naveo je Crnadak.

Dodao je da ne želi spominjati imena sagovornika, već samo tri glavna zaključka i impresije:

“Pod jedan, sankcije Dodiku nisu uvedene zbog politike, nego zbog izvještaja slovenačke tajne službe. Zajedno sa kolegama iz službi još nekih drugih zemalja došli su do frapantnih obavještajnih saznanja. Zanimljivo, u tim krugovima sve češće se spominje grad Rijeka”, rekao je Crnadak.

Kao drugi zaključak istakao je da sankcije nisu nikakva poruka Republici Srpskoj i njenom narodu.

“Naprotiv, postoji spremnost za saradnju i bliske odnose. Samo još da mi u Republici Srpskoj počnemo finansijski, tehnološki i marketinški da napredujemo u BiH, na način kako su to Slovenci radili u SFRJ”, kazao je.

Na kraju je dodao i svoj lični utisak:

“Svaki put kad dođem u Portorož ne mogu se oteti utisku da je to izrazito ugodno i prijatno mjesto. Nije čudo što mnogi dolaze ovamo, i sa legalnim i sa ‘prljavim’ novcem”, zaključio je Crnadak.

