Igor Crnadak : Dodikovo pismo Miloševiću 2000. kao da je pisano za Dodika 2024. godine:

Nakon što se danas oglasio predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik i poručio Jeleni Trivić, Igoru Crnatku, Branislavu Borenoviću i Nebojši Vukanoviću, da dok god ga oni napadaju, znači da radi dobro i u interesu RS, oglasio se i Crnadak.

“Trivić, Crnatku, Borenoviću, Vukanoviću, dok god me vi napadate, znači da radim dobro i u interesu RS. Pošto me svaki dan napadate, znači da svaki dan uradim nešto dobro. Počeću da se brinem ako me pohvalite.

Kao što laž ne može biti politika, ni mržnja ne može biti politika.

Na laži sam oguglao, a mržnja će vas uništiti.

A da se učlanite u SDA, biće vam lakše?”, poručio je Dodik u objavi na platformi X.

Stigao je zanimljiv odgovor iz PDP-a od Igora Crnadka.

“Ne znam za druge, ja ne mrzim nikoga, pa ni Dodika. Neka je živ i zdrav 100 godina.

Ali, njegova politika ekonomski je upropastila Republiku Srpsku i izolovala je od svih svjetskih tokova.

Dodik je populista, improvizator i vrhunski manipulator, koji je uništio demokratski sistem u RS i preuzeo svu vlast u svoje ruke.

Prepreden i beskrupulozan, okupio je slične sebi i napravio sistem iz kojeg je proizašlo stotine milionera, izvlačeći sav taj narodni novac iz budžeta, na svim nivoima.

Dodik je betonski blok vezan oko vrata Republici Srpskoj, koji svoj narod vuče na dno, u potpunu propast.

Jedna stara poslovica kaže “Mudrost je znati kada treba stati”.

Sad je taj momenat.

I na kraju, podsjećam Dodika šta je napisao na samom kraju svog čuvenog pisma Miloševiću iz 2000. godine. Kao da je pisano za Dodika 2024. godine.

“Ako imaš još imalo časti, snage ili stida, izaberi pokajanje, zatraži oproštaj od svog naroda i idi!!!

Ima ko da vodi Srbiju tamo gdje bi davno bila da je ti nisi unazadio.

Vrijeme je da odeš, Slobodane.”, poručio je Crnadak.

(Kliker.info-Oslobođenje)