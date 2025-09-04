hamburger-icon

Igor Crnadak: Dodik vodi u propast, spremni su za sukobe…

04 Septembra
04:00 2025
Više nema vremena za kolebanje i kalkulisanje. Nakon poslednjih odluka Narodne skupštine Republike Srpske i jutrošnjeg nastupa bivšeg predsjednika Dodika u programu RTRS, svako kolebanje i kalkulisanje u redovima opozicije biće zapravo izdaja Republike Srpske i naroda koji ovdje živi.

Ovo je poručio šef Kluba poslanika PDP u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak.

“Republika Srpska je, kao nikada ranije, ugrožena od strane Dodika i njegovog režima, koji su spremni za sukobe sa čitavim svijetom i za potpunu izolaciju vlastitog naroda, samo da bi opstali na vlasti.

Dosta je više praznog patriotizma i glupih fraza kako je Njemačka u krizi, a Evropska Unija propada, dok opozicija ne razumije da je došlo vrijeme za nezavisnost Republike Srpske.

To što Dodik govori ovih dana je put u propast i odgovor na ovo je da budemo glas razuma, da budemo alternativa i da preuzmemo odgovornost”, naveo je Crnadak te naglasio:

“Moramo da se probudimo, izađemo iz defanzive i povedemo narod u društvo u kojem će svako imati šansu i u kojem nećemo predsjednika lijepiti na svaki udžbenik za osnovnu školu”.

– Našem narodu treba sloboda i izlazak iz mraka, grča, stalne neizvjesnosti i straha u kojem nas drže godinama. Izbori 23. novembra su šansa za Republiku Srpsku, ogriješićemo se ako ne budemo uz narod, ako se budemo ponašali kao do sada, zaključio je Crnadak.

(Kliker.info-BN TV)

