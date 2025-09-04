Igor Crnadak: Dodik vodi u propast, spremni su za sukobe…

Više nema vremena za kolebanje i kalkulisanje. Nakon poslednjih odluka Narodne skupštine Republike Srpske i jutrošnjeg nastupa bivšeg predsjednika Dodika u programu RTRS, svako kolebanje i kalkulisanje u redovima opozicije biće zapravo izdaja Republike Srpske i naroda koji ovdje živi.

Ovo je poručio šef Kluba poslanika PDP u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak.

“Republika Srpska je, kao nikada ranije, ugrožena od strane Dodika i njegovog režima, koji su spremni za sukobe sa čitavim svijetom i za potpunu izolaciju vlastitog naroda, samo da bi opstali na vlasti.

Dosta je više praznog patriotizma i glupih fraza kako je Njemačka u krizi, a Evropska Unija propada, dok opozicija ne razumije da je došlo vrijeme za nezavisnost Republike Srpske.

To što Dodik govori ovih dana je put u propast i odgovor na ovo je da budemo glas razuma, da budemo alternativa i da preuzmemo odgovornost”, naveo je Crnadak te naglasio:

“Moramo da se probudimo, izađemo iz defanzive i povedemo narod u društvo u kojem će svako imati šansu i u kojem nećemo predsjednika lijepiti na svaki udžbenik za osnovnu školu”.