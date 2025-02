IGK poziva gradonačelnika Puharića : Francis Boyle zaslužuje ulicu u Sarajevu

“Bosna i Hercegovina i njen glavni grad Sarajevo trebaju biti mjesto gdje ćemo se dostojanstveno sjećati i zauvijek njegovati kulturu sjećanja na tog velikog čovjeka.

Francis Boyle, američki profesor međunarodnog prava i advokat za ljudska prava, preminuo je 30. januara 2025. godine u 75. godini života. Bio je ključna figura u pravnoj borbi Bosne i Hercegovine za pravdu, prvi agent naše države pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i čovjek koji je na sudu otvorio pitanje genocida počinjenog nad Bošnjacima.

Boyle je bio i savjetnik Bosne i Hercegovine i Privremene vlade Palestinske uprave, kao i pravni zastupnik pred Sudom pravde u Hagu. Njegov pravni rad bio je ključan u procesu koji je doveo do presude iz 2007. godine, kojom je potvrđeno da se genocid dogodio u Srebrenici i da je Srbija odgovorna za nesprečavanje i nekažnjavanje zločina.

Njegova strategija bila je da međunarodnim pravom razbije embargo na oružje i spriječi podjelu Bosne i Hercegovine koja se gurala kroz Vance-Owenov plan. Sastao se s predsjednikom Alijom Izetbegovićem, koji mu je dao punomoć kao glavnom agentu Bosne i Hercegovine pred Svjetskim sudom.

Francis Boyle je do posljednjih dana života bio zagovornik istine o ratu u Bosni i Genocidu nad Bošnjacima. Oštro je kritikovao i Dejtonski sporazum, smatrajući ga pravnim alatom kojim je agresija nagrađena, a genocid djelomično legaliziran.

Njegov pravni rad i predanost pravdi ostavili su neizbrisiv trag u borbi za istinu o bosanskom ratu. On je bio jedan od rijetkih Amerikanaca koji nije posmatrao Bosnu i Hercegovinu kroz prizmu geopolitičkih interesa, već kroz univerzalne vrijednosti pravde i ljudskih prava.

Njegove riječi o Bosni i Hercegovini ostaju svjedočanstvo o borbi i prijateljstvu koje nije bilo interesno, već iskreno i posvećeno:

„Bosanci su se borili za svoje pravo da postoje. Bili su izloženi agresiji i genocidu, a svijet je sve to posmatrao i nije djelovao. No, Bosna je opstala i opstajat će uprkos svemu. Ako išta zaslužuje divljenje, to je nepokolebljiva volja tog naroda da se ne preda.“

Francis Boyle nije bio samo pravnik i akademik – bio je čovjek koji je srcem i znanjem branio Bosnu I univerzalne principe pravde”, navodi se u saopćenju Instituta za istraživanje genocida Kanada.

(Kliker.info-Fena)