IGK pisao kanadskim zvaničnicima : Da li će istražiti tvrdnje da su i kanadski državljani putovali u BiH na „snajperske safarije“ tokom opsade Sarajeva ?

Nakon što je tužilaštvo u Milanu pokrenulo istragu tragom navoda da su imućni iz više zemalja, među njima i iz Kanade, plaćali za snajpersko ubijanje civila tokom opsade Sarajeva, Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} je od ministra pravde Kanade Seana Frasera, zatražio da se ispitaju navodi o eventualnom učešću građana Kanade u monstuoznom ubijanju civila, posebno djece u Sarajevu za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu.

IGK je napisao ministru da je Miran Župančić snimio film “Sarajevo Safari”, a o turistima-snajperistima u dokumentarističkom romanu Harisa Imamovića, “Vedran i vatrogasci”, govori i John Jordan, američki vatrogasac koji je radio u Sarajevu tokom rata i koji je 21. i 22. februara 2007., u Haškom tribunalu u procesu protiv Dragomira Miloševića, govorio o bogatim ljudima koji su dolazili u Sarajevo da se zabave ubijanjem civila

IGK u pismu ministru podsjeća da eventualno pucanje u civile, a posebno u djecu, nivo je zla koji Kanada ne može i ne smije tolerirati. “Sarajevo safari” je moralni ponor koji ne smije ostati samo vijest, mora se tražiti odgovornost i pravda za žrtve.

Opsada Sarajeva je počela 5. aprila 1992. godine, a trajala je 1.425 dana. Tokom brutalne opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine ubijen je 11.541 građanin Sarajeva, među njima 1.601 dijete. Procjene govore da je 300 snajperista svakodnevno vrebalo Sarajlije. Službena statistika dokumentirala je 255 osoba ubijenih snajperskim hicima. Od toga 60 djece. “Sarajevski safari je bila normalnom umu nezamisliva vrsta lova na ljude . “Lovu na ljude” je jedan od simbola zla koje je Sarajevo trpjelo tokom najduže opsade u modernoj historiji napisano je u pismu IGK.

(Kliker.info)