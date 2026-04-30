(Kliker.info)

Institut za istraživanje genocida odgovorio je novinaru The Washington Timesa , Marku Vargasu, koji u tekstu pod naslovom: “Aktivisti ciljaju događaj na kršćanskom univerzitetu s Miloradom Dodikom {Activists target Christian university event featuring Milorad Dodik, Seeking to silence opposing voices} iznosi tezu da IGK nastoji ušutkati suprotstavljene glasove.

Inače,navedeni tekst u The Washington Times je izišao pošto je IGK uputio protestno pismo predsjedniku Univerziteta Judson dr. Grene Crume povodom dodijeljivanja nagrade za liderstvo i zalaganje za demokratiju negatoru genocida u Srebrenici Miloradu Dodiku.

-Gospodin Mark Vargas treba znati da se negiranje genocida u Srebrenici i bilo kojeg drugog genocida u pravnom i civilizacijskom smislu ne tretira kao sloboda govora, već kao kažnjivi govor mržnje koji uvećava patnje žrtava i preživjelih, doprinosi veličanju presuđenih ratnih zločinaca i daje alat revizionistima sudskih i historijskih činjenica o genocidau.

Negiranje genocida nije sloboda govora, već oblik veličanja ratnih zločina, negiranje pravosnažnih presuda internacionalnih sudova u cilju sistematičnog, osmišljavanja i svestranog procesa zataškavanja genocida u čega je cilj potpuna revizija činjenica i novije historije.

Podsječamo Marka Vargasa na američkog historičara jermenskog porijekla Richard Hovannisian koji negiranje tumači kao završnu fazu genocida. „Nakon fizičkog uništenja jednog naroda i njegove materijalne kulture, pamćenje je sve što preostaje i predstavlja posljednju metu. Potpuno uništenje naroda zahtijeva zabranu pamćenja i gušenje sjećanja. Falsifikovanje, obmana i poluistine umanjuju ono što je bilo na ono što je moglo biti ili možda ono što uopće nije bilo.“

Sudski utvrđene činjenice o genocidu u Srebrenici su temelj za pravnu zabranu njegovog negiranja. Nijedna izjava o negiranju genocida apsolutno se ne može podvesti pod slobodu govora. Slobodu govora ograničava zakon. Postoji evropski konsenzus o tome da je neprihvatljivo negirati Holokaust i genocid. Postoje konvencije i sudske presude.

Naša sloboda govora je ograničena zakonima Kanade. Vaša, gospodine Mark Vargas, sloboda govora je ograničena zakonima SAD. Ne može se pozivati na mržnju i reći da je to sloboda govora. Ako je sloboda govora da ja mogu kazati šta god hoću, kad god hoću, o kome god hoću, onda je to potpuni haos, potpuna anarhija, navodi se u javnoj reakciji Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK}.

