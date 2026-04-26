Prezentacija Ivana Pepića s Oružanog i sigurnosnog univerziteta „Dr. Franjo Tuđman“, koji je predstavio kartu teritorijalne podjele Bosne i Hercegovine na tri, odnosno četiri jedinice — RS, „hrvatsku republiku“, „bošnjačko-muslimansku republiku“ i Brčko distrikt — na kojoj je crvenom bojom označena „Croat Republic“, koja obuhvata zapadnu Hercegovinu, Mostar i odvojene enklave u srednjoj Bosni i Posavini, direktno aludira na secesiju i podjelu BiH.

Ovo je saopćio Institut za istraživanje genocida Kanada (IGK), osvrnuvši se na jučerašnju konferenciju TradFest u Zagrebu.

„Radi se o još jednom anticivilizacijskom udaru na teritorijalni integritet, suverenitet, nezavisnost i politički subjektivitet međunarodno priznate članice Ujedinjenih nacija, države Bosne i Hercegovine“, poručili su iz IGK-a.

Podsjećaju da se navedena prezentacija dogodila na događaju TradFest, međunarodnom okupljanju konzervativnih lidera, gdje je održan panel na kojem se Bosna i Hercegovina problematizira kao „neuspjela država“.

„Agresivne zločinačke politike prema državi Bosni i Hercegovini sve više se intenziviraju realizacijom ratnih ciljeva drugim sredstvima“, navode iz IGK-a.

Dodaju da stavovi izneseni na skupu u Zagrebu negiraju presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, posebno presudu u predmetu „Prlić i drugi“.

„Danas se isti ciljevi pokušavaju ostvariti političkim sredstvima, što je u suprotnosti s međunarodnim pravom“, istakli su.

IGK zahtijeva hitan prestanak političkog i diplomatskog miješanja Republike Hrvatske u unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine.

„Bosna i Hercegovina treba ostvarivati svoje pravo na suvereno i samostalno uređivanje političkog i pravnog sistema, bez vanjskog utjecaja“, poručili su.

Na kraju su pozvali Kanadu i međunarodnu zajednicu da aktivno podrže suverenitet i teritorijalni integritet BiH te građane da dignu glas protiv secesionističkih politika.

