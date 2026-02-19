I Dodik napao najvjernijeg partnera Čovića : “Nastavak opasne rehabilitacije ustaštva i pokušaj da se ta ideologija presvuče u tobožnje “evropske vrijednosti”
Lider SNSD-a Milorad Dodik žestoko je kritikovao, kako voli reći, velikog prijatelja i dugogodišnjeg najvjernijeg saveznika Dragan Čovića, inače predsjednika HDZ-a BiH, zbog fotografisanja sa kontroverznim hrvatskim pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom.
“Slikanje Dragana Čovića sa Tompsonom nije bezazlen estradni trenutak, nego nastavak opasne rehabilitacije ustaštva i pokušaj da se ta ideologija presvuče u tobožnje “evropske vrijednosti”, rekao je prvi čovjek SNSD-a Milorad Dodik.
“Unose strah među one malobrojne Srbe”
Dodik je istakao da je Tompson oličenje neoustaštva, promoter politika pod kojima su, između ostalog, ubijeni Srbi u NDH i “svaka njegova pojava kod nas Srba izaziva uznemirenost i odbijanje”.
Napomenuo je da su mnoge zemlje EU zabranile Thompsonove koncerte, a i nastupi u državi iz koje dolazi, “unose strah među one malobrojne Srbe koji su u njoj ostali”.
On je ukazao da Thompsonov nastup u BiH samo je dodatno podigao tenzije, produbio podjele i nerazumijevanje.
“Svako ko se fotografiše, pjeva ili odlazi na koncerte ustaških apologeta, vrijeđa žrtve Drugog svjetskog rata – prije svega srpski i jevrejski narod, koji su bili među najvećim stradalnicima u zločinačkoj NDH”, rekao je Dodik.
Dodik: Promovisati ustaštvo pod evropskom zastavom
Prema njegovim riječima, relativizovanje zločina i promocija ustaštva nije samo historijski revizionizam, već akt otvorenog neprijateljstva prema Republici Srpskoj, čije je postojanje “neraskidivo vezano za antifašističku borbu” i sjećanje na nevine žrtve.
“Ako je moguće promovisati ustaštvo pod evropskom zastavom ili uz evropsku šutnju, onda Republika Srpska ima puno pravo da svoju samostalnost gradi i na jasnom odbijanju da bude dio takvog društva i takvih vrijednosti”, naveo je Dodik na X-u.
Nastup je obilovao je ikonografijom, simbolima zloglasne Nezavisne Države Hrvatske i aluzijama na ratne devedesete.
(Kliker.info-N1)
