I Dodik napao najvjernijeg partnera Čovića : “Nastavak opasne rehabilitacije ustaštva i pokušaj da se ta ideologija presvuče u tobožnje “evropske vrijednosti”

Lider SNSD-a Milorad Dodik žestoko je kritikovao, kako voli reći, velikog prijatelja i dugogodišnjeg najvjernijeg saveznika Dragan Čovića, inače predsjednika HDZ-a BiH, zbog fotografisanja sa kontroverznim hrvatskim pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom.

“Slikanje Dragana Čovića sa Tompsonom nije bezazlen estradni trenutak, nego nastavak opasne rehabilitacije ustaštva i pokušaj da se ta ideologija presvuče u tobožnje “evropske vrijednosti”, rekao je prvi čovjek SNSD-a Milorad Dodik. “Unose strah među one malobrojne Srbe”

Dodik je istakao da je Tompson oličenje neoustaštva, promoter politika pod kojima su, između ostalog, ubijeni Srbi u NDH i “svaka njegova pojava kod nas Srba izaziva uznemirenost i odbijanje”.

“Ako su evropske vrijednosti relativizacija nacističkih i ustaških zločina”, Dodik je naglasio da je onda riječ o “političkoj i historijskoj sodomi i gomori s kojom Republika Srpska ništa ne želi da ima”.

Napomenuo je da su mnoge zemlje EU zabranile Thompsonove koncerte, a i nastupi u državi iz koje dolazi, “unose strah među one malobrojne Srbe koji su u njoj ostali”.

On je ukazao da Thompsonov nastup u BiH samo je dodatno podigao tenzije, produbio podjele i nerazumijevanje.

“Svako ko se fotografiše, pjeva ili odlazi na koncerte ustaških apologeta, vrijeđa žrtve Drugog svjetskog rata – prije svega srpski i jevrejski narod, koji su bili među najvećim stradalnicima u zločinačkoj NDH”, rekao je Dodik. Dodik: Promovisati ustaštvo pod evropskom zastavom

Prema njegovim riječima, relativizovanje zločina i promocija ustaštva nije samo historijski revizionizam, već akt otvorenog neprijateljstva prema Republici Srpskoj, čije je postojanje “neraskidivo vezano za antifašističku borbu” i sjećanje na nevine žrtve.

“Ako je moguće promovisati ustaštvo pod evropskom zastavom ili uz evropsku šutnju, onda Republika Srpska ima puno pravo da svoju samostalnost gradi i na jasnom odbijanju da bude dio takvog društva i takvih vrijednosti”, naveo je Dodik na X-u.

U Širokom Brijegu je u petak, 13. februara, koncert održao kontroverzni hrvatski pjevač Marko Perković Thompson, koji je izveo pjesmu “Bojna Čavoglave” uz ustaški pozdrav “Za dom spremni”, koji je publika zajedno sa njim uglas uzvikivala.