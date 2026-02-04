“Hvalio se da je išao u lov na ljude”: Pojavio se prvi osumnjičeni u slučaju “Sarajevo safari”

U istrazi o takozvanim “vikend snajperistima” u Sarajevu, koji su, navodno, plaćali da ubijaju – uključujući žene, stare i djecu – tokom opsade grada od strane bosanskih Srba između 1992. i 1995. godine, pojavio se prvi osumnjičeni za ubistvo, objavila je danas agencija ANSA.

Prema informacijama do kojih se došlo u okviru istrage koju vodi Grupa za specijalne operacije (ROS) karabinjera, pod koordinacijom javnog tužioca Alesandra Gobisa u Tužilaštvu Milana na čelu sa Marčelom Violom, danas je uručen poziv za saslušanje osumnjičenom osamdesetogodišnjem bivšem vozaču kamiona iz pokrajine Pordenone.

Prema pisanju italijanskog dnevnika Il Đorno, radi se o bivšem vozaču kamiona, koji je radio za jednu metaloprerađivačku firmu. On je, prema pretpostavci Tužilaštva Milana koje ga je pozvalo na saslušanje, optužen da je “u saučesništvu sa drugim za sada nepoznatim osobama” u izvršenju “tog kriminalnog plana prouzrokovao smrt nenaoružanih civila, među kojima žena, starih i djece, pucajući preciznim puškama sa brda oko Sarajeva između 1992. i 1995”. Djelo je okvalifikovano kao “ubistvo sa niskim pobudama”.

On se, prema pisanju tog lista, navodno hvalio pred drugim osobama da je u tom periodu išao “u lov na ljude” u Sarajevu, što proizlazi iz svjedočenja prikupljenih u istrazi. Na osnovu priča unesenih u zapisnik tokom saslušanja svjedoka, istražitelji i tužioci su identifikovali osamdesetogodišnjaka i odlučili da ga upišu u registar osumnjičenih za svjesno kontinuirano ubistvo, odnosno za višestruke epizode, te da ga pozovu na saslušanje u Tužilaštvu Milana 9. februara.

Bivši vozač kamiona danas je dobio poziv na saslušanje i pretresen je. U njegovoj kući istražitelji ROS karabinjera pronašli su sedam legalno posjedovanih oružja: dva pištolja, jedan karabin i četiri puške.

Istraga je pokrenuta u Milanu prije nekoliko mjeseci, nakon krivične prijave koju je podnio pisac i novinar Ecio Gavaceni, uz pomoć advokata Nikole Brigida i Gvida Salvinija.

U prijavi se Gavaceni poziva na izjave Edina Subašića, bivšeg agenta bosanskih službi bezbjednosti, prema kome su bosanske službe početkom 1994. godine obavijestile italijanske kolege da iz Trsta kreću “turistički strijelci” koji učestvuju u tim “safarijima”.

Italijanske službe su, navodno, potom “prekinule” te “užasne safarije”, navodi ANSA.

Subašić je, također, tvrdio da bi mogli postojati dokumenti koji potvrđuju kontakte između bosanskih i italijanskih agenata, uključujući moguće identifikacije počinilaca.

Istraga se oslanja i na prijave bivše gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić, koja je ukazala na najmanje pet osoba pomenutih ili opisanih u dokumentarcu “Sarajevo Safari” slovenačkog reditelja Mirana Zupaniča iz 2022. godine.

(Kliker.info-N1)