Hrvatski premijer u Sarajavu : Hrvatska odustala od odlagališta na Trgovskoj gori do iza 2028. godine (Video)

U Sarajevu se sastao sa predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto.

Plenković je rekao da su sa Slovenijom dogovorili da se radioaktivni otpad iz Elektrane Krško ostane odlagati tamo do iza 2028. godine.

“Od našeg zadnjeg sastanka u junu, održali smo sastanak međudržavnog povjerenstva između Hrvatske i Slovenije i dogovorili smo da Nuklearna elektrana Krško ostane na snazi do iza 2028. godine, čime ćemo malo relaksirati ovu temu i ovdje u BiH”.

On je čestitao Krišto i njenom Vijeću ministara i aktuelnoj vladajućoj koaliciji u izrazito vidljivom iskoraku u funkcionisanju zemlje u proteklom periodu.

– To se vidi i po broju sjednica i po budžetu. Mogu vidjeti razliku u dinamici rada sada i u godinama ranije, jer ipak moj mandat ulazi u osmu godinu. Drago mi je što BiH tako pokazuje institucionalnu stabilnost i jača svoj kredibilitet na evropskom putu”, započeo je Plenković, te nastavio:

“Naši ekonomski odnosi itekako napreduju. Već smo dosegnuli dvije milijarde prometa. Drago nam je što mnogi privredni subjekti sve više izvoze u Hrvatsku, što je dobro da se taj disbalans malo izjednači”.

“Najvažnija poruka mog dolaska u Sarajevo: Proces proširenja Evropske unije nalazi se u ključnoj i jedinstvenoj fazi. Ruska agresija na Ukrajinu ubrzala je proces proširenja EU. Želio bih danas ohrabriti i Vijeće ministara i Parlamentarnu skupštinu da učine napore i donesu one zakone koji su na tom putu poznati kao ciljevi. Ukoliko se to dogodi, svima nama koji smo prijatelji BiH će biti mnogo lakše zagovarati promjene koje će donijeti poboljšanje BiH. Želimo unaprijediti saradnju u suzbijanju nezakonitih migracija. To se rješava na izvorištima, ali nažalost tih izvorišta je puno. Želimo još bolju saradnju naših policija”, kazao je Plenković.

(Kliker.info-Vijesti)