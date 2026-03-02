Hrvatski predsjednik Zoran Milanović : Naredio sam povlačenje hrvatskih vojnika iz Iraka i Libanona

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović osudio je američko-izraelsku intervenciju u Iranu rekavši da se radi o jednostranoj primjeni vojne sile kojom se krši međunarodno pravo i poredak. Zbog sigurnosnih razloga zapovjedio je i povlačenje hrvatskih vojnika iz Iraka i Libanona.

“Vojna intervencija bez mandata Ujedinjenih naroda, a kakvoj danas svjedočimo u Iranu, neće pridonijeti rješavanju krize, već izaziva dodatnu eskalaciju sukoba i dugoročnu nestabilnost”, poručio je Milanović.

„Opasna je svaka jednostrana primjena vojne sile kojom se krši međunarodno pravo i poredak jer to ugrožava mir i globalnu sigurnost ne samo danas, nego i u budućnosti”, naglasio je.

Milanović kaže da je evidentna namjera vojne intervencije promjena vlasti u Iranu, što može imati teške i dugoročne posljedice i za građane Europe, uključujući građane Hrvatske.

“S razlogom stoga trebamo biti zabrinuti zbog opasnosti od ekonomske štete u vidu poskupljenja nafte i naftnih derivata, zbog opasnosti novog vala migracije izbjeglica prema europskih zemljama kao i zbog opasnosti terorističkih prijetnji i ugrožavanja mira i sigurnosti građana Europe”, kazao je Milanović.

Rekao je i da je donio odluku o povlačenju sedmorice hrvatskih vojnika iz Iraka i jednog vojnika iz Libanona te zapovjedio načelniku Glavnog stožera OSRH da odmah pokrene aktivnosti povlačenja hrvatskih vojnika.

