Hrvatski histroričar Jakovina o Sarajevskom atentatu : Gavrilo Princip je proizvod svoga vremena (Video)

– Austrougarska carica, grčki kralj, srpski kralj… Toga je bilo toliko tih godina da je nadvojvoda Ferdinand proizvod i te atmosfere, pa onda nacionalizma kakav je vladao. Je li on ubica majke, žene ili je naprosto heroj koji je likvidirao jednog konzervativnog, možda čak i osvetoljubivog prestolonasljednika koji je frustriran čekao svoju šansu? Je li to pravi početak rata do kojeg bi došlo i ovako i onako, jer naravno da svjetski sukobi ne počinju u vakuumu ili samo izazvani atentatom, pa je onda Gavrilo samo jedna povijesna epizoda koja je bila okidač nečega što se pripremalo. Na to nemamo prave odgovore do danas, to je ostala stvar interpretacije povjesničara, a ona je uvijek slika iz koje prijestolnice ili iz koje sredine na to gledate – pojašnjava Jakovina za “Avaz”.