Ratni put Ratka Mladića, koji je kasnije pravosnažno osuđen za brojne ratne zločine, počeo je u ljeto 1991. godine u dalmatinskom zaleđu. Tada je imenovan za komandanta Devetog korpusa Jugoslavenske narodne armije (JNA), čije je sjedište bilo u Kninu.

General Rahim Ademi, koji je tada komandovao odbranom Šibenika, prije nekoliko godina govorio je o Mladićevom planu da presiječe Hrvatsku. Najbliže ostvarenju tog cilja njegove sage bile su u septembru 1991. godine, tokom napada na Šibenik, kada je JNA stigla do Šibenskog mosta, ali nije uspjela napredovati.

Na tom području JNA i srpske paravojne formacije napadale su hrvatsko stanovništvo na obali i u zaleđu, a zločini su počinjeni u Škabrnji, Nadinu, Kijevu, Vrlici i drugim mjestima. Mladićeve snage granatirale su Zadar, Šibenik i Sinj, nastojeći ostvariti izlaz na more.

– To je bila modernizirana vojska s tenkovima, a mi se tada nismo imali čime braniti. Organizirao sam osvajanje vojarne u Rogoznici, gdje smo se domogli teškog naoružanja i topova. Preko noći smo formirali topničke bitnice i postavili obranu ispred Šibenika. Tako smo obranili grad – rekao je Ademi.

– To je bio njegov poraz, a ja kao vojnik smatram da je to najveća i prva pobjeda Hrvatske vojske u Domovinskom ratu, ostvarena u Šibeniku – istakao je Ademi.

“Napadao je civile”

Ademi je naveo da se Mladić, dok je on komandovao 126. brigadom u Sinju, nikada nije uspio približiti brani Peruća. Do miniranja brane došlo je nakon Ademijevog odlaska.

Mladića, kako je rekao, nikada nije lično upoznao.

– Hvala Bogu – dodao je Ademi, ističući da o njemu kao čovjeku i oficiru misli sve najgore.

– Mogu reći da on nije bio nikakav vojnik. Svoje vojničke vještine nikada nije pokazao, nego je iskazivao ‘hrabrost’ isključivo nad nedužnim i nenaoružanim civilima. Što se tiče bitaka, tu je uvijek bio veliki gubitnik. Njegov se karakter najbolje vidi po onome što je napravio u Škabrnji, gdje je ubijao civile, i u Srebrenici. Počinio je više ratnih zločina nad civilima – rekao je Ademi.

Dodao je da se Mladić, prema njegovoj ocjeni, povlačio kada bi naišao na ozbiljniji otpor.

– Bio je najodgovorniji zapovjednik i znao je samo udarati po civilima. Kada bi naišao na Hrvatsku vojsku, uvijek se povlačio. Gdje je osjetio da su civili i nenaoružan narod, tamo je slao tenkove i činio zločine, a gdje je naišao na otpor, povlačio se i trpio poraze – zaključio je Ademi.

Stipetić: Nije imao vojnih pobjeda

Sličnu ocjenu Mladićevih vojnih sposobnosti iznio je i general Petar Stipetić. Podsjetio je na zločine u Ravnim kotarima, Škabrnji i Nadinu, navodeći da je Mladić tamo provodio etničko čišćenje hrvatskog stanovništva i koristio slabosti hrvatske odbrane kako bi stvarao prostor za projekt “Velike Srbije”.

– Vojnih pobjeda nije bilo. Zaustavljen je kod Zadra i kasnije smo u akciji Maslenica čak i vratili neke teritorije. Porušio je Maslenički most, ali tu je zaustavljen, kao i kod Šibenika. Uspješan je bio ondje gdje nije bilo naših snaga. Izbio je do Peruće i na toj liniji je njegov korpus zaustavljen – rekao je Stipetić.

Na pitanje da prokomentira Mladićevo vojno umijeće, Stipetić je odgovorio:

– Koje vojno umijeće? Ići s naoružanom silom protiv nenaoružanog naroda? Mi 1991. nismo imali organiziranu vojsku, a i ono što se organiziralo bilo je slabo naoružano. Nije bio ratnik, istaknuo se samo po zločinima, to su njegove ‘zasluge’ – zaključio je Stipetić.