Hrvatska nije priznala Palestinu : Protiv su glasala čak 73 zastupnika

Hrvatski sabor danas je glasao protiv prijedloga priznanja palestinske države.

Za ovaj prijedlog su glasala 44 poslanika, 73 je bilo protiv, a četiri uzdržana.

Hrvatski sabor je odbio i suspenziju dozvola za izvoz oružja Izraelu, te o izdavanju novih dozvola za transfer preko hrvatske teritorije.

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je u ponedjeljak u Njujorku da Hrvatska treba da prizna palestinsku državu, ali je šef diplomatije Gordan Grlić Radman dan kasnije poručio da još nije trenutak za taj potez.

“Uslovi za priznanje palestinske države još nisu zadovoljeni jer je potrebno zaustaviti sukobe i osloboditi sve taoce”, rekao je Grlić Radman na marginama Generalne skupštine UN.

(Kliker.info-agencije)