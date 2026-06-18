Hrvatska nije izdržala: Englezi demonstrirali silu u meču sa šest golova
Fudbalska reprezentacija Engleske pobjedom je otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu, pošto je u derbiju prvog kola grupe L savladala Hrvatsku rezultatom 4:2 na Dallas stadionu.
Gledatelji su od prve minute mogli uživati u otvorenoj i sadržajnoj utakmici koja je ponudila čak šest pogodaka, mnogo uzbuđenja i nekoliko spornih situacija.
Engleska je povela u 12. minuti preko Harryja Kanea iz penala. Livaković je prvobitno odbranio njegov udarac, ali je nakon intervencije VAR-a jedanaesterac ponovljen zbog ranijeg izlaska hrvatskog golmana s gol crte. U drugom pokušaju Kane nije pogriješio i doveo je Engleze u vodstvo.
Hrvatska je odgovorila u 36. minuti kada je Martin Baturina sjajnim udarcem s distance savladao Pickforda za 1:1. Ipak, radost Vatrenih kratko je trajala jer je Kane šest minuta kasnije ponovo pogodio, ovoga puta glavom nakon kornera za 2:1.
Kada se činilo da će Engleska na odmor otići s prednošću, Hrvatska je u petoj minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena stigla do novog izjednačenja. Perišić je odlično uposlio Musu, a napadač Hrvatske pogodio za 2:2 i postavio rezultat prvog dijela.
Samo što je počelo drugo poluvrijeme, Engleska je ponovo stigla do vodstva. Jude Bellingham je u 47. minuti pobjegao hrvatskoj odbrani i rutinski matirao Livakovića za 3:2.
U nastavku su Englezi potpuno preuzeli kontrolu. Livaković je u nekoliko navrata fantastičnim intervencijama spašavao Hrvatsku nakon pokušaja Bellinghama, Ricea, Kanea, O'Reillyja i Gordona, te je držao svoju reprezentaciju u igri.
Hrvatska je tek povremeno prijetila, ali bez ozbiljnije završnice pred golom Pickforda.
Pitanje pobjednika definitivno je riješeno pet minuta prije kraja. Rezervista Bukayo Saka prošao je po desnoj strani i pronašao Marcusa Rashforda, koji je preciznim udarcem pogodio za konačnih 4:2 i potvrdio zasluženu pobjedu Engleske.
Trijumfom protiv Hrvatske Engleska je napravila veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja, dok će Vatreni u narednim susretima tražiti priliku za osvajanje prijeko potrebnih bodova.
(Kliker.info-SC)
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