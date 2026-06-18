Fudbalska reprezentacija Engleske pobjedom je otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu, pošto je u derbiju prvog kola grupe L savladala Hrvatsku rezultatom 4:2 na Dallas stadionu.

Gledatelji su od prve minute mogli uživati u otvorenoj i sadržajnoj utakmici koja je ponudila čak šest pogodaka, mnogo uzbuđenja i nekoliko spornih situacija.

Engleska je povela u 12. minuti preko Harryja Kanea iz penala. Livaković je prvobitno odbranio njegov udarac, ali je nakon intervencije VAR-a jedanaesterac ponovljen zbog ranijeg izlaska hrvatskog golmana s gol crte. U drugom pokušaju Kane nije pogriješio i doveo je Engleze u vodstvo.

Hrvatska je odgovorila u 36. minuti kada je Martin Baturina sjajnim udarcem s distance savladao Pickforda za 1:1. Ipak, radost Vatrenih kratko je trajala jer je Kane šest minuta kasnije ponovo pogodio, ovoga puta glavom nakon kornera za 2:1.

Kada se činilo da će Engleska na odmor otići s prednošću, Hrvatska je u petoj minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena stigla do novog izjednačenja. Perišić je odlično uposlio Musu, a napadač Hrvatske pogodio za 2:2 i postavio rezultat prvog dijela.