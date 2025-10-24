hamburger-icon

Hrvatska izglasala uvođenje vojnog roka

24 Oktobra
16:21 2025
Hrvatski sabor izglasao je u petak Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani te Zakona o službi u Oružanim snagama kojima se uvodi temeljno vojno osposobljavanje.

Nakon stupanja zakona na snagu, Ministarstvo odbrane će donijeti podzakonske akte koji će omogućiti provedbu temeljnog vojnog osposobljavanja, javila je Hrvatska radiotelevizija (HRT).

“Cilj programa je osposobiti mlade osobe temeljnim vojnim vještinama kako bi stekli znanja i sposobnosti potrebne u kriznim situacijama te time pridonijeli nacionalnoj sigurnosti. Osposobljeni ročnici postaju važan dio pričuvnog sastava Oružanih snaga Republike Hrvatske i jačaju odbrambenu spremnost države”, navelo je Ministarstvo odbrane.

Na godišnjem nivou planira se pozivanje oko 4.000 novaka raspoređenih u pet naraštaja.

Na temeljno vojno osposobljavanje u 2026. godini bit će pozvani muškarci – vojni obaveznici rođeni 2007. godine.

Obaveznici stariji od 19, a mlađi od 30 godina iznimno se mogu upućivati u skladu sa zakonskim kriterijima te se mogu prijaviti i dragovoljno.

Žene ne podliježu obavezi, ali mogu dobrovoljno pristupiti temeljnom vojnom osposobljavanju, podsjeća HRT.

Prvi pozivi na zdravstvene preglede očekuju se do početka decembra 2025. godine.

(Kliker.info-agencije)

