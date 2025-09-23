Hrvat na čelu RS: Ko je Davor Pranjić koji je privremeno preuzeo ovlasti predsjednika RS?

Davor Pranjić koji je potpisao Ukaz o izmjenama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima u Službenom glasniku Republike Srpske (RS) dolazi iz Hrvatske demokratske zajednice (HDZ).

Nekoliko dana uoči potpisivanja Ukaza, Dragan Čović, lider Hrvatske demokratske zajednice BiH, je izjavio, kako bh. entitet “Republika Srpska nema predsjednika” i da to “treba popuniti”.

“Ono što znamo je da nemamo predsjednika Republike Srpske u ovom trenutku, to mjesto treba popuniti”, kazao je Čović na konferenciji za novinare, 15. septembra, nakon sjednice HDZ-a u Mostaru.

Naveo je i da ga je potpredsjednik RS iz reda Hrvata, Davor Pranjić, o svemu tome detaljno izvijestio.

Pojasnio je i da se to odnosi na činjenicu da će “ovih dana uslijediti postupak prijenosa ovlasti kako bi neko preuzeo obaveze provedbe tekućih poslova izbora novog predsjednika”.

Pranjićev potpis u praksi znači da je preuzeo predsjedničke dužnosti od Milorada Dodika, kojem je 18. avgusta Sud Bosne i Hercegovine oduzeo mandat entitetskog predsjednika, usljed pravosnažne presude zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika.

Zakoni u RS postaju važeći kada ukaz o njima potpiše predsjednik entiteta, te oni budu objavljeni u Službenom glasniku RS.

Nije poznato kada je zvanično Dodik prenio svoja ovlaštenja na Pranjića.

Pranjić je za potpredsjednika RS izabran na opštim izborima 2022. godine.

On je predsjednik Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice BiH, te potpredsjednik Udruženja Hrvata BiH “Prsten”.

U biografiji na službenoj stranici se navodi kako je rođen u Sanskom Mostu 1994. gdje je završio osnovnu i srednju školu, te da je doktor medicine.

Kada potpredsjednik preuzima predsjedničke dužnosti?

RS ima dva potpredsjednika, ali oni ne mogu da preuzmu predsjedničke dužnosti u slučaju da entitet nema predsjednika, kao što je sada slučaj.

Oni ih mogu preuzeti samo privremeno, i to ako im predsjednik to prepusti.

Posljednji put sličan slučaj se dogodio krajem 2024., kada je Dodik zbog operativnog zahvata svoje dužnosti prepustio Pranjiću.

RS trenutno nema predsjednika, a novog bi trebalo da dobije 23. novembra, za kada su zakazani prijevremeni izbori za ovu funkciju.

Kako se bira potpredsjednik RS?

U entitetu Republika Srpska se direktno na izborima biraju predsjednik i dva potpredsjednika.

Ustav RS nalaže da moraju biti iz sva tri konstitutivna naroda- Bošnjaci, Srbi i Hrvati. Pripadnici “Ostalih” nemaju pravo da se kandiduju.

Za predsjednika i potpredsjednike RS glasaju Bošnjaci, Srbi, Hrvati i “Ostali”.

Kandidat koji dobije najveći broj glasova će biti izabran za predsjednika RS, a dva kandidata koji se po broju osvojenih glasova nalaze na drugom i trećem mjestu će biti potpredsjednici.

Drugi potpredsjednik je Ćamil Duraković.

