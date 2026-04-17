Hormuški moreuz otvoren za komercijalni promet : Američka blokada Irana ostaje na snazi do postizanja mirovnog sporazuma

Hormuški moreuz otvoren za komercijalni promet : Američka blokada Irana ostaje na snazi do postizanja mirovnog sporazuma

17 Aprila
16:54 2026
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči objavio je da je Hormuški moreuz otvoren za sav komercijalni promet.

Odluka je donesena u skladu s primirjem između Izraela i Libanona i vrijedit će do njegova isteka, poručio je.

“U skladu s primirjem u Libanonu, prolaz za sva komercijalna plovila kroz Hormuški moreuz proglašen je potpuno otvorenim za preostali period primirja, na koordiniranoj ruti kako je već najavila Organizacija za luke i pomorstvo Islamske Republike Iran”, napisao je Aragči na društvenoj mreži X.

Iran upravo objavio: Hormuški tjesnac otvoren za komercijalni promet

Nakon iranskog ministra vanjskih poslova oglasio se i američki predsjednik  na svojoj platformi Truth Social.

Ovaj put je poručio da će američka blokada iranskih brodova i luka „ostati na snazi u punom kapacitetu“, uprkos najavi Irana da se Hormuški prolaz ponovo otvara za pomorski saobraćaj.

Trump navodi da će blokada trajati sve dok pregovori s Iranom ne budu „stopostotno završeni“. Ipak, američki predsjednik dodaje kako očekuje da će ovaj proces „ići veoma brzo“, jer je „većina tačaka već ispregovarana“.

Današnje Trumpove poruke dolaze nakon jučerašnjih izvještaja da on želi okončati rat, uslijed rastućeg političkog pritiska unutar zemlje.

Iako su pregovori Irana i SAD-a prekinuti prošlog vikenda u Islamabadu, očekuje se da će dvije zemlje nastaviti razgovore prije isteka primirja 22. aprila. Glavna tačka spora između SAD-a i Irana ostaje pitanje Teheranovog obogaćivanja uranija.

(Kliker.info-agencije)

 

