‘Hoćemo istinu i pravdu’: Masovni protest u Sarajevu zbog tramvajske nesreće

Sa masovnog protesta u Sarajevu u subotu demonstranti su poručili da se objave sve informacije o istrazi tramvajske nesreće i utvrdi da li je nakon tragedije bilo nedozvoljenih intervencija na tramvaju.

Više od hiljadu ljudi protestuje po sedmi put nakon što je 12. februara tramvaj iskočio iz šina i srušio stajalište u Sarajevu. Tada je poginuo 23-godišnji Erdoan Morankić, dok je više osoba povrijeđeno.

Demonstranti su se u subotu okupili ispred kantonalnog Tužilaštva, nakon šetnje glavnom saobraćajnicom i prethodnog okupljanja ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, u čijoj se neposrednoj blizini dogodila nesreća.

Brojni su transparenti na protestu, a demonstranti uzvikuju “Hoćemo istinu i pravdu”.

Prisutnima su se obratiti i roditelji koji su u proteklim godinama doživjeli bol gubitka djeteta, a za čiju odgovornost, kako tvrde, još nije utvrđeno ko je kriv.

Građani već danima na protestima traže odgovornost za tragediju.

Dan ranije iz Tužilaštva Kantona Sarajevo je za Radio Slobodna Evropa (RSE) potvrđeno da ne postoji snimak iz tramvaja koji je prošle sedmice iskočio iz šina.

“Forenzičkom obradom hard diska koji je izuzet iz kabine vozača, utvrđeno je da snimljenog materijala nije bilo od 29. 11. 2025. godine. Tužilaštvo, između ostalog, utvrđuje zašto nije funkcionirao sistem video nadzora”, potvrđeno je iz kantonalnog Tužilaštva.

Prethodno je iz Kantonalnog tužilaštva saopšteno da istražioci Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo iuuzimaku dokumentaciju iz Gradskog saobraćajnog preduzeća (GRAS) koja se odnosi na upotrebu tramvaja broj 516 koji je učestvovao u nesreći, tehničku dokumentaciju svih čeških tramvaja i određene personalne dosijee zaposlenih

Tužilaštvo Kantona Sarajevo saopštilo je u srijedu da je u okviru istrage tramvajske nesreće saslušano 30 svjedoka , te izuzeto 10 snimaka videonadzora sa okolnih objekata, kao i snimak iz tramvajske kabine.

Tužilaštvo je ranije navelo da je utvrdilo da “postoji osnovana sumnja da je vozač počinio krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja iz nehata sa smrtnom posljedicom”, ali da poštuje odluku Suda koji je odbio njihov prijedlog pritvora za vozača tramvaja, te ga pustio na slobodu.

Vozač se izjasnio da nije kriv, te da se nesreća dogodila zbog tehničke neispravnosti tramvaja, što tvrdili i Sindikat GRAS.

U danima nakon nesreće ostavke su podnijeli premijer Kantona Sarajevo , Nihad Uk, kao i direktor GRAS-a Senad Mujakić.

(RSE)