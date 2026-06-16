Bosna i Hercegovina je i zvanično je završila na sivoj listi Moneyvala jer nije ispunila obećane reforme, otkriva Raport.

Da smo završili na sivoj listi Moneyvala o tome je zvanično jutros u Parizu obaviještena i bh. delegacija Ministarstva sigurnosti na plenarnom sastanku FATF-a (Financial Action Task Force).

O sivoj listi obaviještene su i bh. institucije, tačnije predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišo.

U petak je održana hitna telefonska sjednica na kojoj je Krišto jednoglasno ovlaštena da, u ime Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, potpiše Pismo o političkoj opredijeljenosti na visokom nivou kojim se potvrđuje prihvaćanje Akcijskog plana Radne grupe za finansijsko djelovanje (FATF) i opredijeljenost Bosne i Hercegovine za njegovu punu, pravovremenu i koordiniranu provedbu.

Prethodno je usvojena Informacija Ministarstva sigurnosti o trenutno statusu BiH u FATF/ICRG postupku i potrebi potpisivanja pisma o političkoj opredijeljenosti na visokom nivou, nakon što je preporučen nastavak FATF pregleda Bosne i Hercegovine, uz provedbu njegovog Akcijskog plana

Raport otkriva da BiH i nije toliko loše prošla kada je u pitanju siva lista na kojoj ćemo se najvjerovatnije naći u naredne dvije godine. Predstavnici Moneyvala, bh. delegaciji uručili su 13 uvjeta – akcija koje moraju biti ispunjene.

Riječ je, podsjećamo, o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Nacrta zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom. Jedno od spornih pitanje koje se naša država obavezala, a nikada nije riješila jeste registar stvarnih vlasnika, koji je također bio ključan za otklanjanje nedostatka iz izvještaja Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

A šta u praksi znači stavljanje na sivu listu Moneyvala za Raport je nedavno govorio ekonomista Admir Čavalić.

‘Skuplje, sporije transakcije. U potencijalu manje investicija, ionako nismo nešto atraktivni za same direktne investicije. Značit će relativno skuplja strana zaduživanja. I tu je uvijek taj reputacijski rizik u kontekstu naše države. Posebno za građane i privrednike, ovo u potencijalu može značiti više nepotrebnih transakcijskih troškova kada govorimo o inofinansiranju. Znamo da su danas finansijski sistemi međusobno maksimalno povezani’, kazao je Čavalić.

Naša zemlja se na sivoj listi Moneyvala našla posljednji put 2015. godine i trebalo nam je tri godine da nas Brisel izbriše. Tačnije, uklonjeni smo s liste 2018.godine.

(Kliker.info-Raport)