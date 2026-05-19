Privremeno otvaranje novog graničnog prelaza u Bosanskoj Gradišci gotovo je sigurno propalo nakon što su ministri iz reda bošnjačkog naroda odlučili da neće podržati ovu odluku na hitnoj telefonskoj sjednici sazvanoj zbog urušavanja dijela mosta na granici sa Hrvatskom. Informaciju je potvrdio ministar vanjskih poslova, Elmedin Konaković, navodeći da ministri iz reda bošnjačkog naroda neće dati podršku privremenom otvaranju novog graničnog prelaza sve dok se ne riješi pitanje finansijskog poravnanja između entiteta.

Hitnu sjednicu sazvala je Borjana Krišto nakon što je zbog oštećenja mosta u Gradišci potpuno obustavljen saobraćaj preko postojećeg graničnog prelaza. Prema Konakovićevim riječima, ministri smatraju da se prije donošenja odluke mora otvoriti pitanje dugovanja Republike Srpske prema Federaciji BiH. „Sve dok Srđan Amidžić ne stavi na dnevni red Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje pitanje finansijskog poravnanja, mi nećemo podržati privremeno otvaranje graničnog prelaza“, izjavio je Konaković.

On tvrdi da predstavnici vlasti iz Republike Srpske, okupljeni oko Milorada Dodika, pokušavaju izvršiti pritisak kako bi novi granični prelaz bio otvoren bez prethodnog rješavanja spornih finansijskih pitanja. Konaković je naglasio da lično podržava otvaranje prelaza, ali da se prethodno mora riješiti dug Republike Srpske prema Federaciji BiH, za koji tvrdi da iznosi više od 150 miliona KM.

Ovakav razvoj događaja znači da novi granični prelaz u Gradišci, iako je izgrađen i opremljen još krajem prošle godine, zasad neće biti pušten u funkciju ni privremeno, uprkos vanrednoj situaciji nastaloj nakon obrušavanja dijela mosta preko rijeke Save.

Zbog zatvaranja postojećeg prelaza već su formirane velike kolone vozila na alternativnim graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a teretni saobraćaj trpi višesatna zadržavanja.

