Historijski uspjeh: Elvedina Muzaferija 16. u olimpijskom superveleslalomu (Video)
12 Februara
17:06 2026
Elvedina Muzaferija, najbolja skijašica Bosne i Hercegovine, u današnjoj trci superveleslaloma na Zimskim olimpijskim igrama “Milano-Cortina” u Italiji zauzela je 16. mjesto što je najbolji plasman nekog od takmičara naše zemlje ikada na zimskim olimpijadama.
Muzaferija je trku na veoma teškoj stazi odvezla u vremenu 1:25:85.
Takmičenje nije završilo 17 od 43 takmičarki, među kojima brojne favoritkinje, na stazi koju je postavio trener norveške reprezentacije.
Zlatnu medalju osvojila je italijanska veteranka Federica Brignone, sa vremenom 1:23:41. Srebro je pripalo Francuskinji Romane Miradoli koja je za pobjednicom kasnila 41 stotinku. Trećeplasirana Austrijanka Corelija Huetter sporije je vozila od Brignone 52 stotinke.
Podsjetimo, Muzaferija je u nedjelju bila 20. u trci spusta.
Do kraja Zimskih olimpijskih igara “Milano-Cortina” nastupit će i 14. februara u veleslalomu, u kojem će Bosnu i Hercegovinu predstavljati i Esma Alić.
