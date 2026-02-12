Historijski uspjeh: Elvedina Muzaferija 16. u olimpijskom superveleslalomu (Video)

Muzaferija je trku na veoma teškoj stazi odvezla u vremenu 1:25:85.

Takmičenje nije završilo 17 od 43 takmičarki, među kojima brojne favoritkinje, na stazi koju je postavio trener norveške reprezentacije.

Zlatnu medalju osvojila je italijanska veteranka Federica Brignone, sa vremenom 1:23:41. Srebro je pripalo Francuskinji Romane Miradoli koja je za pobjednicom kasnila 41 stotinku. Trećeplasirana Austrijanka Corelija Huetter sporije je vozila od Brignone 52 stotinke.

Podsjetimo, Muzaferija je u nedjelju bila 20. u trci spusta.

Do kraja Zimskih olimpijskih igara “Milano-Cortina” nastupit će i 14. februara u veleslalomu, u kojem će Bosnu i Hercegovinu predstavljati i Esma Alić.