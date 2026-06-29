U Sarajevu je danas i zvanično počela izgradnja Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi, čime je nakon više od tri decenije od nastanka ideje započela realizacija jednog od najznačajnijih kulturnih projekata u historiji Kantona Sarajevo. Svečanosti su prisustvovali predstavnici vlasti, kulturnih institucija i brojni gosti, dok je simboličnim početkom radova označeno novo poglavlje projekta koji je nastao kao čin kulturnog otpora tokom opsade Sarajeva.

Muzej je projektovao svjetski poznati italijanski arhitekta Renzo Piano, dobitnik Pritzkerove nagrade, a objekat će biti izgrađen u sarajevskoj muzejskoj četvrti.

Idejni tvorac projekta Ars Aevi Enver Hadžiomerspahić nije krio emocije povodom početka radova.

“U stanju sam visoke emotivne napetosti, u pozitivnom smislu. Historija projekta Ars Aevi duga je više od tri decenije. Danas želim reći hvala svim sudionicima koji su kapitalne vrijednosti projekta Ars Aevi ostvarili u godinama opsade Sarajeva i prvim poslijeratnim godinama, u deceniji od 1992. do 2002. godine, u kojoj su ostvarene sve kapitalne vrijednosti projekta Ars Aevi”, rekao je Hadžiomerspahić.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk istakao je da je riječ o projektu koji je nastao u najtežim trenucima za Bosnu i Hercegovinu, a koji sada dobija svoj trajni dom.

“Ovaj projekat započeo je u najtežim trenucima za Bosnu i Hercegovinu, za vrijeme opsade Sarajeva, i danas je nikad bliže svom konačnom domu – Ars Aevi. Izgradnjom ovog muzeja dobit ćemo jedinstvenu muzejsku četvrt”, kazao je Uk.

Najavio je i nastavak ulaganja u kulturnu infrastrukturu Sarajeva.

“U narednom periodu očekujemo i početak radova na Historijskom muzeju, za koje smo izdvojili finansijska sredstva. Prije određenog vremena završena je i rekonstrukcija južnog dijela botaničke bašte Zemaljskog muzeja. Osim toga, izborili smo se da se u urbanistički plan Kantona Sarajevo uvede moratorij na transverzalu koja je trebala presjeći ovu muzejsku četvrt”, dodao je premijer KS.

Kolekcija Ars Aevi nastala je 1992. godine kao međunarodni projekat solidarnosti sa Sarajevom tokom opsade. Tokom godina prerasla je u jednu od najznačajnijih zbirki savremene umjetnosti u jugoistočnoj Evropi, zahvaljujući donacijama brojnih svjetskih umjetnika.

Realizaciju izgradnje muzeja podržala je i Evropska unija, koja je kroz program EU4Culture osigurala 4,1 milion eura bespovratnih sredstava.