Historijski dan za najveći grad SAD : Zohran Mamdani položio zakletvu kao prvi muslimanski gradonačelnik Njujorka

Mamdani položio je zakletvu neposredno prije ponoći 1. januara kao gradonačelnik Njujorka, postavši prvi musliman koji je vodio najveći američki grad nakon što je položio zakletvu na Kur'anu.

Ceremonija je održana na napuštenoj stanici metroa Old Siti Hol (Stara gradska vijećnica), jednoj od originalnih stanica u gradu izgrađenoj 1904. godine, a van upotrebe je od 1945. godine.

Mamdani je zakletvu položio pred glavnom državnom tužiteljicom Njujorka Letisijom Džejms, u društvu supruge Ramom Duvaji, članovima uže porodice, uključujući majku Miru Nair, filmsku autoricu, i oca Mahmuda Mamdanija, profesora afričkih studija na Univerzitetu Kolumbija.

“Ovo je zaista čast i privilegija života “, rekao je Mamdani.

Ceremoniji je prisustvovao i odlazeći gradonačelnik Erik Adams.

U skladu sa svojom vjerom, Mamdani je zakletvu položio na Kur’anu, najsvetijoj knjizi islama, postavši prvi gradonačelnik Njujorka koji je to učinio.

Zakletvu je položio u ponoć, držeći ruku na djedovom Kur’anu i na jednom primjerku koji je pripadao Arturu Šomburgu, piscu i historičaru, a koji mu je posudila Javna biblioteka Njujorka, prema pisanju Njujork Tajmsa.

Prisustvovala je i raznolika grupa Njujorčana koju je Mamdani odabrao za inauguracioni odbor, uključujući glumca Džona Turtura, dramatičara Kola Eskolu i pisca Kolsona Vajtheda, kao i aktiviste i male poduzetnike.

Prvi znakovi Mamdanijevog izbornog potencijala pojavili su se ranije prošle godine, prije primarnih izbora na kojima je pobijedio bivšeg guvernera Endrua Juoma, koji je kasnije nastupio kao nezavisni kandidat. Adams, tada pod istragom saveznih tužilaca, odlučio je da se ne kandiduje za demokratsku nominaciju.

Mamdani, 34, također je prva osoba rođena u Africi koja je obavljala funkciju gradonačelnika Njujork. Rođen je u Ugandi od roditelja indijskih imigranata.

Pobijedio je na izborima za gradonačelnika 4. novembra, pobijedivši bivšeg guvernera Njujorka Endrua Kuoma i republikanskog kandidata Kurtisa Slivu, što je historijska pobjeda progresivnog krila Demokratske stranke.

Kao demokratski socijalista, Mamdani je vodio kampanju usmjerenu na pristupačnost i proširenje socijalnih usluga, obećavajući besplatne autobuse, univerzalnu brigu o djeci, gradske trgovine prehrambenih proizvoda, proširenje stambenog fonda sa stabiliziranom rentom i povećanje minimalne plate na 30 dolara po satu do 2030. godine.

