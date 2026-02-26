Hillary Clinton: “Ispitajte Trumpa pod zakletvom o Epsteinovim dosijeima, a ne mene”

Bivša američka državna sekretarka Hillary Clinton uputila je oštru uvodnu izjavu Nadzornom odboru Predstavničkog doma, u kojoj negira bilo kakvu povezanost s Jeffreyjem Epsteinom i optužuje republikance za “političko pozorište” s ciljem zaštite Donalda Trumpa.

Hillary Clinton podijelila je svoju kompletnu uvodnu izjavu Nadzornom odboru, u kojoj je još jednom podcrtala da nije imala nikakva saznanja o kriminalnim radnjama Jeffreyja Epsteina i njegove saradnice Ghislaine Maxwell.

” Nisam imala predstavu o njihovim kriminalnim aktivnostima. Ne sjećam se da sam ikada srela gospodina Epsteina. Nikada nisam letjela njegovim avionom niti posjetila njegov otok, domove ili kancelarije”, navodi se u izjavi.

Umjesto fokusiranja na nju, Clinton je uputila direktan apel političarima da se fokusiraju na bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Prema njenim riječima, ako je Odboru zaista stalo do istine o trgovini ljudima, odgovore ne bi trebali tražiti u usputnim novinarskim pitanjima.

” Ako je ovaj Odbor ozbiljan u namjeri da sazna istinu o Epsteinovim zločinima, ne bi se trebao oslanjati na novinarska dobacivanja kako bi dobio odgovore od trenutnog predsjednika o njegovoj umiješanosti. Trebali bi ga direktno pitati, pod zakletvom, o desetinama hiljada puta koliko se njegovo ime pojavljuje u Epsteinovim dosijeima.”

Posebno oštar dio izjave odnosi se na optužbe da je američko Ministarstvo pravde (DoJ) namjerno prikrilo dokumente i FBI intervjue u kojima jedna od preživjelih žrtava optužuje Trumpa za “gnusne zločine” nad maloljetnicom. Clinton tvrdi da bi Odbor, koji se zaklinje u transparentnost, morao osigurati objavu svih fajlova, pazeći da redakcije štite žrtve, a ne “moćne muškarce i političke saveznike”.

U dijelu izjave koji je izazvao buru, Clinton je sugerisala da bi sudski poziv trebali dobiti svi oni koji su se raspitivali o tome koje večeri će biti “najluđa zabava” na Epsteinovom otoku. Analitičari smatraju da je ovo direktna aluzija na Elona Muska i druge utjecajne ličnosti.

Clinton je rad Odbora nazvala “stranačkim političkim pozorištem” i “napuštanjem dužnosti”. Optužila je institucije da su zakazale u traženju pravde za žrtve kako bi zaštitile jednu političku partiju i jednog funkcionera.