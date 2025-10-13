Hiljade ljudi klanjalo dženazu Halidu Bešliću u haremu Gazi Husrev-begove džamije

Dženaza legendarnom bosanskohercegovačkom muzičaru Halidu Bešliću održana je u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu. Okupili su se njegovi prijatelji, članovi porodice i građani.Harem Gazi Husrev-begove džamije preplavili su i Halidovi poštovatelji koji su došli iz svih država bivše Jugoslavije, ali i svijeta. Očekuje se da će dženazi prisustvovati više od 30.000 ljudi, ali će taj broj najvjerovatnije biti mnogo veći.

Nakon klanjanja dženaze u Gazi Husrev-begovoj džamiji, tužna povorka s vozilom u kojem će biti tijelo bh. pjevača krenula je ka groblju Bare. Povorka će se kretati se kroz Ferhadiju, a na glavnu ulicu će se uključiti kod Vječne vatre. Tužna povorka ići će dalje prema Barama i svi građani koji žele da se oproste od Halida Bešlića moći će to učiniti.

Na magistralnom putu M18, na dionici Vogošća – Bare, zbog očekivanog povećanog priliva vozila, moguće je privremeno preusmjeravanje teretnih motornih vozila na alternativne pravce.

Mnogi građani također već pristižu na Bare, gdje će Halid u 15 sati biti ukopan. U blizini su prisutne policijske jedinice koje osiguravaju da se promet odvija normalno.

U ulicama Jukićeva, Betanija i Dejzina Bikića, u skladu s procjenom na terenu, će biti privremeno izmijenjen režim saobraćaja, dok će ulicom Alipašina, u vremenu od 12 do 17 sati, biti zabranjeno kretanje teretnih motornih vozila, koja će biti preusmjeravana na alternativne pravce.

Tevhid Halidu Bešliću će biti proučen u Gazi Husrev-begovoj džamiji u 16 sati, nakon ikindije-namaza.

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u ovom entitetu danas je Dan žalosti zbog smrti Halida Bešlića. Takođe, Dan žalosti proglasila je i Vlada Brčko distrikta, kao i Vlada Kantona Sarajevo.

Halid Bešlić je preminuo 7. oktobra nakon bitke sa teškom bolešću.

Njegova karijera, skromnost i humanost obilježile su epohu, a odlazak čovjeka čiji su stihovi spajali generacije ostavio je prazninu u srcima miliona obožavatelja.

Halid Bešlić ostaće zapamćen kao glas Bosne i Hercegovine, čovjek koji je ostao vjeran sebi, svojim korijenima i publici.

Svojim jedinstvenim glasom i emotivnim pjesmama ostavio je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije i šire. Njegova karijera, koja je trajala više od četiri decenije, iznjedrila je brojne hitove koji su postali evergrini narodne muzike.

(Kliker.info-BHRT)