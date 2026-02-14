Hiljade građana na protestu u Sarajevu nakon tragične tramvajske nesreće : “Sarajevo plače, ali više ne šuti”

Hiljade građana okupile su se u centru Sarajeva, dva dana nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je poginuo 23‑godišnji mladić Erdoan Morankić.

Protest je eskalirao nakon što su demonstranti izašli na glavnu cestu i potpuno blokirali saobraćaj, zahtijevajući odgovornost nadležnih i hitne mjere za sigurnost javnog prevoza.

“Ako nas sve poubijate, od koga ćete krasti?”, “Da li je potrebno da idemo u školu u strahu” te “Sarajevo plače, ali više ne šuti” samo su neke od poruka pred Zemaljskim muzejem BiH. Uz to, prisutni su i trnsparentni podrške teško povrijeđenoj Elli, 16-godišnjoj djevojci kojoj se ljekari bore za život.

Nesreća se dogodila 12. februara, kada je tramvaj iskočio iz šina prilikom skretanja ulijevo, potom udario u putničko vozilo, metalni stub i zaštitnu ogradu na stanici pri čemu je poginuo 23‑godišnji mladić, a još četiri osobe su povrijeđene, među njima i maloljetnica sa teškim povredama.

Građani su se okupili i 13. februara (među njima veliki broj učenika i studenata) na mjestu nesreće i kratko blokirali saobraćaj, odajući počast stradalom i tražeći odgovornost nadležnih.

Vozač tramvaja je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa i predat je Tužilaštvu Kantona Sarajevo, gdje će biti zadržan 24 sata do odluke o daljim mjerama.

Vlada Kantona Sarajevo proglasila je 14. februar Danom žalosti.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo je pokrenulo intenzivnu istragu.

Izuzeta je dokumentacija iz GRAS-a, a uviđaj na tramvaju obavljen je uz prisustvo vještaka mašinske, saobraćajne i elektroenergetske struke.

Dalje pojedinosti nisu iznošene zbog interesa istrage, a uzrok nesreće biće utvrđen nakon što vještaci dostave svoje nalaze.

