Hiljade građana izašlo na ulice Tuzle : Tuzlaci traže pravdu za zlostavljane djevojčice i odgovornost institucija !

Kolona od nekoliko hiljada građana pješke je stigla do zgrade MUP-a TK čime je završen današnji protestni skup u Tuzli zbog slučaja koji je zgrozio javnost, a koji se odnosi na seksualno zlostavljanje i podvođenje maloljetnica iz Doma za nezbrinutu djecu, a zbog čega je uhapšeno osam osumnjičenih osoba među kojima su policajci i profesori.

“Odlazite, pedofili”, “Ostavke, ostavke” neke su od glavnih poruka koje građani uzvikuju okupljeni ispred zgrade MUP-a.

Protestna šetnja je počela 11.55 časova ispred Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli, a potom će nastaviti pored Kantonalnog tužilaštva, pa sve do zgrade kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Građani nose transparente na kojima je, između ostalog, istaknuto “Ostavke”, “Ko nam štiti djecu, ako sistem štiti zločince”.

Kantonalni sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor osmorici osumnjičenih zbog sumnje da su počinili krivično djelo trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije djevojčice u svrhu prostitucije od aprila 2024. do kraja jula ove godine.

Na temelju dokaza prikupljenih u toku istrage koju vodi Kantonalno tužilaštvo, utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da su svi osumnjičeni počinili krivična djela za koja se protiv njih vodi istraga.

Kopić, Kadrić, Halilović, Modrić i Šehić su osumnjičeni da su od aprila 2024. do kraja jula ove godine vrbovali, navodili, prevozili na različite lokacije na području Kalesije, Živinica i Srebrenika, predavali drugim licima i skrivali dvije petnaestogodišnje djevojčice u svrhu iskorištavanja prostitucijom i drugim oblicima seksualnog iskorištavanja, te su i oni koristili njihove seksualne usluge koje su im plaćali.

Dio novca od seksualnih usluga, koje su djevojčice bile prisiljene imati sa drugim osobama, uzimao je prvoosumnjičeni Besim Kopić.

Jagodić, Požegić i Avdić su osumnjičeni da su u pomenutom periodu, iako su bili svjesni da se radi o djevojčicama koje su maloljetne i da su žrtve trgovine ljudima, koristili njihove seksualne usluge i plaćali im za to.

Riječ je o dvije djevojčice koje su bile smještene u socijalnim ustanovama na području Tuzle, kao i prihvatilištu Doma za djecu bez roditeljskog staranja, odakle su više puta bježale.