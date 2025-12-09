Hasiba Bejtić dobila dansku nagradu za mlade lidere godine

Ova mlada djevojka bila je zamjenica šefa u Superbrugsen-u u Juelsmindeu, a na tu funkciju je došla sa samo 22 godine.

Nagrada je dodijeljena u Kopenhagenu i Bejtićeva je bila jedna od osam laureate nagrade koja se dodjeljuju kvalifikovanim radnicima mlađim od 35 godina.

“Bilo je veoma neočekivano. Inače volim da se držim po strani, pa je bilo pomalo ludo, ali veoma sam zahvalna na tome i daje mi više samopouzdanja”, priča Bejtić, koja danas ima 26 godina.

Više od 1000 ljudi bilo je prijavljeno za osam nagrada, po su tri bila nominovana u svakoj kategoriji, a Hasibu Bejtic je nominovao njen nadređeni Mark Schwartz Dam.

On ju je zaposlio kao studentkinju i gledao je kako napreduje do šefice odjela. Kasnije ju je pozvao da pređe u Juelsminde.

Ovu djevojku odlikuje smirenost i prisutnost, brižna je i empatična, a uprkos njenim godinama, svi je poštuju, riječi su njenog nadređenog.

“Voljela bih raditi u sektoru ljudskih resursa i liderstva u maloprodaji”, kaže ona, dodajući da joj se ne žuri.

Nagradu dodjeljuje list Jyllands-Posten u saradnji s nizom organizacija iz danskog poslovnog sektora.

Ove godine je dodijeljena po drugi put, a u žiriju je, između ostalih, bio i ministar rada Kaare Dybvad Bek.

(Kliker.info-NN)