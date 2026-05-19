Tabaković je doživio povredu metatarzalne kosti lijevog stopala, a špekulisalo se da mu predstoje operacija i višemjesečni oporavak, što bi ga udaljilo od nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Nakon što je Savez objavio da Tabakovićeva povreda, srećom, ipak nije teže prirode, oglasio se i sam fudbaler.

“Nakon jedne intenzivne godine, došlo je vrijeme da kažem hvala. U ovom periodu sam imao priliku doživjeti mnogo posebnih trenutaka – uspona i padova, emotivnih utakmica i nezaboravnih uspomena. Na svemu tome sam neizmjerno zahvalan.

Veliko hvala svakom navijaču koji je podržavao mene i ekipu tokom cijele sezone. Vaše poruke, podrška i povjerenje za mene su imali ogromno značenje.

Naravno da sam želio da sezona završi drugačije. Ipak, na ovu godinu gledam sa velikom zahvalnošću.

Također želim kratko da se osvrnem na mnoge poruke i glasine koje trenutno kruže: Dobro sam i hvala svima na brojnim upitima i podršci.

I da – putovat ću sa reprezentacijom na Svjetsko prvenstvo i ostat ću dio ekipe. Kako će dalje teći rehabilitacija i kada ću ponovo biti spreman za igru, pokazat će naredni dani. Ali ono što je sigurno jeste da ću biti uz ekipu.

Hvala vam na svemu, Vaš Haris”, napisao je Tabaković na Instagramu.

Moguće je očekivati da Tabaković propusti prvi meč na Svjetskom prvenstvu protiv Kanade, ali da bude spreman za preostala dva duela sa Švicarskom i Katarom. Naravno, Tabakovićevo prisustvo bilo bi od velikog značaja i za potencijalnu drugu fazu turnira, pod uslovom da naša reprezentacija prođe grupnu fazu.

