Haris Tabaković (31) ima minimalne šanse da nastupi na Svjetskom prvenstvu, ali šanse ipak još postoje saznaje Reprezentacija.ba portal.

Dok god postoje i minimalne šanse da Tabaković bude spreman za Mundijal niko ga iz reprezentacije ne želi otpisati, saznaje naš portal.

Ako ne za prvu utakmicu na Mundijalu, onda barem za kasnije utakmice do kojih ima još više od mjesec dana.

“Šanse su manje od 10% da nastupi, možda i manje, ali postoje.” kaže izvor Reprezentacija.ba portala.

Ortopedska povreda zahtjeva strogo mirovanje i fikasciju noge, a vrijeme će pokazati da li će Tabakovićev slučaj biti iznad prosjeka kada je trajanje srastanja kosti u pitanju.

“Igraću i bez noge ako treba” stav je Tabakovića, ali i svih naših reprezentativaca.

U svakom slučaju donijeće se odluka u interesu reprezentacije, ali uz maksimalnu zaštitu i poštovanje prema samom igraču.

Tabaković je u subotu postigao gol za Borussiju M'Gladbach protiv Hoffenheima (4:0), ali je morao izaći iz igre u 74. minuti zbog povrede.

Njegov izostanak bio bi snažan udarac za reprezetnaciju BiH.

U zadnjih pet utakmica dao je četiri gola za Bosnu i Hercegovinu, ne računajući one iz penal serije.

Za M'Gladbach dao je 15 golova ove sezone.

