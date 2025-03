Haris Silajdžić: Moramo imati jedinstven nastup svih probosanskih snaga i saradnju s onima koji žele mir

Dr. Haris Silajdžić, predsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine tokom agresije na našu zemlju, kasnije član Predsjedništva Bosne i Hercegovine u razgovoru za portal Radiosarajevo.ba komentirao je poteze osuđenog predsjednika bh. entiteta RS Milorada Dodika koji predstavljaju nedvosmislen udar na ustavnih poredak. Nametanjem zakona koji derogiraju državu Bosnu i Hercegovinu na teritoriji bh. entiteta RS, Dodik je posljednjih sedmica krajnje radikalizirao odnose u našoj zemlji s prijetećim usložnjavanjem i ugrožavanjem mira.

Dr. Silajdžić podsjeća da su “podrivanje i opstrukcije uvijek bili prisutne”.

“Od početka provođenja Dejtonskog sporazuma. Ovo je sada kulminacija svih tih aktivnosti i direktan udar na Ustav BiH. Možemo se prisjetiti Aneksa 7, njegovog potpunog provođenja, zatim Aneksa 9 koji je trebao da objedini ekonomiju BiH kroz korporacije. Onda Vrhovnog suda BiH, koji nikada nije ustanovljen. Sve tu to bile s te strane opstrukcije koje su dovele do ove situacije. Danas imamo situaciju kakvu imamo i sigurno da to nosi određene direktne opasnosti po mir u BiH. I jasno je da se mora poduzeti ono što se mora poduzeti”, rekao je Silajdžić za Radiosarajevo.ba.

S druge strane, primjećuje Silajdžić, u prilog Bosni i Hercegovini ide jedan razvoj situacije u međunarodnoj zajednici i domaćem terenu.

“Na domaćem terenu to su institucije koje po mom mišljenje djeluju primjereno datoj situaciji. One imaju čvrstu poziciju kad je u pitanju mir u BiH u smislu djelovanja svim zakonskim sredstvima da se sačuva mir u BiH. Naravno, u skladu s nadležnostima koje imaju. Primjereno, također, razvoju u međunarodnoj zajednici kojem u nekim elementima nema presedana u periodu od Drugog svjetskog rata do danas”, naveo je Silajdžić.

Nadalje, izrazio je nadu da će institucije Bosne i Hercegovine nastaviti s takvim djelovanjem jer “eskalacija i radikalizacija ide u prilog udara na Ustav BiH”.

“U prilog Bosni i Hercegovini ide i činjenica da je međunarodna zajednica osudila na neki način i odbila ovo djelovanje protiv BiH, protiv Ustava BiH, nazivajući ga na antidejtonskim. To se posebno odnosi na vlade Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. To je nešto što treba uzeti u obzir. Također, Bosna i Hercegovina je punopravna članica Ujedinjenih nacija (UN). To je velika prepreka pred onima koji rade na rušenju Bosne i Hercegovine. Na koncu, NATO je garant mira u BiH, i to je u skladu s Dejtonskim sporazumom. Zato mislim da, uz, naravno, razloga za zabrinutost, ima i i mnogo elementa koji idu u prilog Bosni i Hercegovini kao članici UN-a i međunarodne zajednice”, kazao je Silajdžić..

Silajdžić je na kraju poručio:

“Jako je jako važno da imamo jedinstven nastup svih probosanskih snaga u Bosni i Hercegovini, uključujući i saradnju sa svim snagama u cijeloj Bosni i Hercegovini koje su opredijeljene za mir i izgradnju demokratske države”.

Čekajući “konačno rješenje” i “konačne signale”

Komentirajući večerašnje konzultacije pred Vijećem sigurnosti, dr. Silajdžić je primijetio da su danas svi pod utiskom što se dešava u međunarodnoj zajednici.

“Mnoge stvari su nejasne, tako da svi čekaju na neko ‘konačno rješenje’ i ‘konačne signale’ kako će se ponašati. Što se tiče UN-a, nisam sigurna da da bi zvanična rasprava o tome u Vijeću sigurnosti bila produktivna, upravo zbog preispitivanja odnosa u međunarodnoj zajednici, posebno NATO Alijansi Dovoljno je ako raspravljaju, jer nisam siguran da bi to bilo u prilog BiH NATO Alijanse”, poručio je Silajdžić.

(Radiosarajevo.ba)