Haris Pašović o kulturi u 2025. godini: ‘Filmska industrija je gotovo zamrla… To je strašna tragedija’

Cijenjeni bh. reditelj Haris Pašović za Raport je podvukao crtu ispod 2025. godine s osvrtom na njegove projekte, ali je i komentirao stanje u kulturi uopće. Dok s jedne strane može biti zadovoljan svojim učinkom, a s druge strane upozorava na katastrofalno stanje u kulturi.

‘Tebe ljubi duša moja’

– Za mene je u 2025. godini bilo najvažnije što smo napravili predstavu o drami, koju sam napisao također u ovoj godini ,'Tebe ljubi duša moja’, po jednom istinitom događaju iz moje porodice, koji se odnosi na mnogo ljudi u BiH. Tema drame je život i smrt u Sarajevu za vrijeme opsade, a isto tako i ljubav između dvoje mladih ljudi koji su različitih nacija i što njima ne smeta, ali smeta njihovim familijama i zbog toga nastaje drama i nakon rata.

Predstavu smo napravili u Kamernom teatru 55 u koprodukciji East West Centra, Narodnog pozorišta Sarajevo te SARTR-a, a također smo imali podršku UNESCO-a u BiH povodom 30 godina mira u našoj zemlji – podsjeća Pašović.

Ističe kako je to bila nekako velika svečanost u svakom smislu, prije svega svečanost umjetnosti.

– Također je bilo vrlo značajno da smo predstavu “Svijet mogućnosti”, koja govori o osobama s invaliditetom, igrali u Sarajevu, ali i i u Budvi. Kada mi je Grad Teatar Budva dodijelio nagradu za životno djelo. Tako da je to bilo vrlo lijepih, emotivnih trenutaka – Sarajevo Fest je bio ponovo izvanredan. Vrlo sam ponosan na moju ekipu East West Centra. Napravili smo divan festival i obilježili smo 20 godina postojanja i uspješnog djelovanja – navodi Pašović.

Smatra da su to ne samo za njega i njegovu ekipu, već i objektivno bili značajni događaji.

Borba za elementarne uslove za rad

– Pored toga ja bih rekao da su godinu obilježile i mnoge teškoće kad je kultura u pitanju. Prije svega finansijske teškoće, koje su se jako osjetile. Vrlo su velike teškoće u plaćanjima, velika su dugovanja u kulturi, a filmska industrija je gotovo zamrla, jer osim Dine Mustafića, koji je napravio ‘Paviljon’, a to je bio zaista podvig, nije bilo više mogućnosti da se prave filmovi, da se prave serije – što je strašna tragedija. Mogu to da kažem kad je u pitanju umjetnost, jer mi imamo fantastične talente i koji se zaista bukvalno bore za elementarne uslove za rad.

Kultura je veoma važna, kultura je ta po kojoj smo mi poznati u svijetu, kultura je ta koju građani jako vole i cijene dolaze na naše događaje i izostanak političke podrške za kulturu nije dobar ni za društvo, ni za državu,ni za umjetnike, ni za građane, ni za koga – ističe Pašović.

