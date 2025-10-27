Haris Imamović: Schmidtu Rusi zabranili da se obrati na Vijeću sigurnosti, a Amerikanci ga prekrižili!
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt se neće obratiti na Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija jer je Rusija, koja presjedava, rekla da ne može doći, kazao je u Danu uživo na N1 kolumnista portala Odgovor.ba, Haris Imamović.
Oči domaće, ali i međunarodne javnosti uprte su u procese koji bi se u narednom periodu trebali dešavati u entitetu Republika Srpska. Prvo da prokomentarišemo referendum koji je trebao biti održan u proteklu subotu, a nije. Dakle, još jedan referendum najavljen, a nije održan?
Pa, jedan je bio održan. Nije baš da nijedan nije održan. Bio je održan 2017. Prije toga je bio i 2011. Najavljen je bio sličan scenarij kada je Dodik najavio referendum baš o sudu i onda je tadašnja visoka komesarka Evropske unije za sigurnosnt i vanjsku politiku Catherine Ashton došla u Banjaluku i napravila “deal” s njim. Mene najviše ovaj scenarij podsjeća na nešto slično tome, s tim da su ovaj put Amerikanci očigledno u igri, a ne Evropska unija. Bilo je informacija, mislim, ugledni New York Times je objavio da se Dodik sastao sa zamjenikom šefa State Departmenta u Crnoj Gori. Mislim da se ovdje sad traži neka formula po kojoj on očigledno bi se povukao sa funkcije predsjednika RS-a. Vrlo je moguće, ja bih rekao, čak vjerovatno da će na kraju ostati bez čelništva u SNSD-u. Međutim, nisam siguran da će ostati na tom. Željka Cvijanović kaže da je Schmidt pri kraju. Mladen Ivanić, koji je ozbiljan političar, bivši član Predsjedništva BiH, koji ima dobre međunarodne kontakte – on je rekao da postaju neke informacije o izmještanju OHR-a kao dijelu dogovora u Briselu. Naši mediji su ljetos objavili da postoji neki scenarij izmještanja OHR-a u Ženevu. I nešto što se još spominje kao mogućnost, osim izmještanja OHR-a, jeste da ipak OHR ostane, ali da Schmidt ide i da se imenuje novi visoki predstavnik koji će biti kao Inzko, ako se sjećate. To je da samo izražava zabrinutost.
Koliko je realna ta mogućnost?
Vrlo realna. Dakle, Schmidt je u vrlo lošoj situaciji. Amerikanci su ga zbog dvije situacije prekrižili.
Igor Crnadak je najavio da bi ove sedmice Milorad Dodik mogao da odstupi sa čela SNSD-a?
Vrlo moguće.
Pa ne znam, mislim, da li ima povjerenje, nema. To je bila neka njegova odluka već u septembru. Ne znam da li je ovaj potpisivao (Igor Dodik) i nakon što je on prenio, ovaj je pak potpisao kandidaturu Karanu. Ne mogu se sad sjetiti tačno datuma. Ali poenta je, to je propaganda režima u Republici Srpskoj, da Dodik nešto svime vlada. Nije Dodiku lako, ali smo mi prije mjeseca dana imali situaciju koja je izgledala bezizlazna za Dodika. Sud će ga osuditi, on leti sa funkcije, pod sankcijama. A o čemu mi danas pričamo? Da li će OHR biti izmješten, da li će Schmidt biti smijenjen, da li će Dodiku sankcije biti skinute…
Najavljeno je obraćanje Schmidta u Vijeću sigurnosti gdje bi trebao predstaviti izvještaj o BiH?
Neće. Zato što Rusi presjedavaju i rekli su mu da ne može doći. I to je već otežavajuća okolnost za njega. Zato ja mislim da će presjedavajući Predsjedništva BiH (Željko Komšić) ići tamo da bi nekako, eto, dao neku podršku. Ali Schmidt neće, jer Rusi mu ne dopuštaju. I po meni je glavno što će tada govoriti američki ambasador. Dakle, Schmidt je u vrlo lošoj situaciji.
