Haris Imamović: Schmidtu Rusi zabranili da se obrati na Vijeću sigurnosti, a Amerikanci ga prekrižili!

Pa, jedan je bio održan. Nije baš da nijedan nije održan. Bio je održan 2017. Prije toga je bio i 2011. Najavljen je bio sličan scenarij kada je Dodik najavio referendum baš o sudu i onda je tadašnja visoka komesarka Evropske unije za sigurnosnt i vanjsku politiku Catherine Ashton došla u Banjaluku i napravila “deal” s njim. Mene najviše ovaj scenarij podsjeća na nešto slično tome, s tim da su ovaj put Amerikanci očigledno u igri, a ne Evropska unija. Bilo je informacija, mislim, ugledni New York Times je objavio da se Dodik sastao sa zamjenikom šefa State Departmenta u Crnoj Gori. Mislim da se ovdje sad traži neka formula po kojoj on očigledno bi se povukao sa funkcije predsjednika RS-a. Vrlo je moguće, ja bih rekao, čak vjerovatno da će na kraju ostati bez čelništva u SNSD-u. Međutim, nisam siguran da će ostati na tom. Željka Cvijanović kaže da je Schmidt pri kraju. Mladen Ivanić, koji je ozbiljan političar, bivši član Predsjedništva BiH, koji ima dobre međunarodne kontakte – on je rekao da postaju neke informacije o izmještanju OHR-a kao dijelu dogovora u Briselu. Naši mediji su ljetos objavili da postoji neki scenarij izmještanja OHR-a u Ženevu. I nešto što se još spominje kao mogućnost, osim izmještanja OHR-a, jeste da ipak OHR ostane, ali da Schmidt ide i da se imenuje novi visoki predstavnik koji će biti kao Inzko, ako se sjećate. To je da samo izražava zabrinutost.

Koliko je realna ta mogućnost?