Broj osoba prijavljenih kao nestalih nakon razornih zemljotresa u Venecueli i dalje raste te se približava brojci od 50.000, dok je dosad pronađeno oko 8.000 osoba koje su prethodno bile evidentirane kao nestale, javlja Sky News.

Vršiteljica dužnosti predsjednice Venecuele Delcy Rodríguez saopćila je da je broj poginulih u dvostrukom zemljotresu porastao na 589, dok je 2.980 osoba povrijeđeno.

Međutim, zabilježene su neusklađenosti u podacima o broju povrijeđenih, budući da je ministar zdravstva Venecuele Carlos Alvarado ranije za državnu televiziju VTV izjavio da je više od 4.300 osoba zadobilo povrede.

Utrka s vremenom u potrazi za preživjelima

Na terenu se nastavlja intenzivna potraga za preživjelima, posebno u priobalnom gradu Catia La Mar, sjeverozapadno od Caracasa, koji je među najteže pogođenim područjima.

Jedan od vatrogasaca, koji se predstavio kao Villegas, rekao je da spasilačke ekipe nemaju dovoljno ljudi ni opreme.

– Nemamo dovoljno ljudi ni alata da izvučemo tijela. Ne možemo čak ni ugasiti ovaj požar – kazao je.

Potragu za ljudima zatrpanim ispod ruševina opisao je kao “utrku s vremenom”.

– Teško je izvući tijela. Još je teže pronaći preživjele – dodao je.

Međunarodna pomoć stiže

Grupa od 80 spasilaca iz Švicarske jutros je doputovala u Venecuelu, saopćila je državna televizija VTV.

Švicarski tim čine stručnjaci za potragu i spašavanje, a sa sobom su dopremili 18 tona pomoći i osam pasa tragača.

Turska je najavila da će danas iz Istanbula poletjeti dva aviona s vojnim, medicinskim i spasilačkim osobljem te dva psa tragača.

I Nizozemska je potvrdila da u Venecuelu šalje tim od 65 spasilaca, pasa tragača i potrebne opreme za akcije potrage i spašavanja, prenosi The Guardian.

Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je da je Peking spreman pružiti Venecueli pomoć u sanaciji posljedica katastrofe i obnovi pogođenih područja nakon razornog zemljotresa.

Pored navedenih država, pomoć Venecueli uputile su i Sjedinjene Američke Države, El Salvador, Meksiko, Indija, Njemačka, Kolumbija, Ekvador, Panama, Francuska, Španija, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo, koje šalju spasilačke timove, medicinsku i humanitarnu pomoć, opremu te finansijsku podršku za sanaciju posljedica razornog zemljotresa.

Najteži zemljotresi u modernoj historiji Latinske Amerike

Međunarodni dopisnici ocjenjuju da su ovo najrazorniji zemljotresi koji su pogodili Latinsku Ameriku u modernoj historiji.

Ističu da je Venecuela i prije katastrofe prolazila kroz dugotrajnu ekonomsku i političku krizu, dok je humanitarnu pomoć Ujedinjenih nacija primalo oko osam miliona stanovnika.

Prema izvještajima s terena, spasilačke ekipe i teška mehanizacija uglavnom su raspoređeni u glavnom gradu Caracasu, dok su područja poput La Guaire dobila znatno manje pomoći.

Slijede stotine naknadnih potresa

Seizmolog sa Univerzitetskog koledža u Londonu Stephen Hicks upozorio je da stanovnici Venecuele moraju biti spremni na veliki broj naknadnih podrhtavanja tla.

Prema njegovim riječima, neuobičajeno je da se dva snažna zemljotresa gotovo iste jačine dogode u kratkom vremenskom razmaku i na maloj udaljenosti.

– Vjerovatno ćemo u narednim sedmicama i mjesecima zabilježiti stotine osjetnih naknadnih potresa. Većina njih neće biti snažna kao prva dva zemljotresa, ali će ih biti mnogo – rekao je Hicks.

Dodao je da su prirodne geološke karakteristike Venecuele i područja oko glavnog grada dodatno doprinijele razmjerama katastrofe.

(Kliker.info-FTV)