Hamas: Ubili su nam petoricu SAD : Trump je znao za napad i osjeća se veoma loše zbog odabira lokacije; Katar: Amerikanci lažu!

Turska kaže da će stati uz Katar ‘svim svojim sredstvima‘

Turski predsjednik Tayyip Erdogan obavio je telefonski razgovor s katarskim emirom Sheikhom Tamimom bin Hamadom Al-Thanijem.

Rekao je da će Ankara, članica NATO-a, stati uz Dohu ‘svim svojim sredstvima‘.

‘Predsjednik Erdogan izjavio je da osuđuje izraelski napad, koji ima za cilj produbiti sukob, napetosti i nestabilnost u regiji te predstavlja flagrantno kršenje suvereniteta prijateljskog i savezničkog Katara‘, priopćio je ured predsjednika.

‘Izražavajući sućut onima koji su poginuli u zlokobnom napadu, predsjednik Erdohan naglasio je da Turska stoji uz državu i narod Katara svim svojim sredstvima. Dvojica čelnika složila su se da će nastaviti surađivati ​​na trenutnom prekidu masakra u Gazi.‘

Katar opovrgava tvrdnje Bijele kuće da je SAD unaprijed upozorio Dohu

Katarsko ministarstvo vanjskih poslova opovrgnulo je tvrdnju glasnogovornice Bijele kuće.

Naime, Karoline Leavitt je rekla da je američki posebni izaslanik Steve Witkoff upozorio Katar na nadolazeći napad.

No, katarski glasnogovornik Majed Al-Ansari rekao je da su izvješća o tome da je Katar unaprijed obaviješten o napadu lažna.

‘Obavijest od jednog od američkih dužnosnika stigla je dok su se vani već čule eksplozije.‘

Katar je također Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda rekao da ‘neće tolerirati ovo nepromišljeno izraelsko ponašanje i kontinuirano narušavanje regionalne sigurnosti‘.

‘Država Katar oštro osuđuje ovaj kukavički kriminalni napad, koji predstavlja očito kršenje svih međunarodnih zakona i normi‘, rekla je veleposlanica u UN-u Alya Ahmed Saif Al-Thani.

‘Istrage su u tijeku na najvišoj razini, a daljnji detalji bit će objavljeni čim budu dostupni‘, rekla je i dodala da Katar ovaj izraelski napad smatra ‘ozbiljnom eskalacijom‘.

Katarski emir šeik Tamim bin Hamad Al-Thani obavio je telefonski razgovor s Donaldom Trumpom.

Katar će poduzeti sve potrebne mjere kako bi zaštitio svoju sigurnost i očuvao svoj suverenitet, rekao je.

Trump se distancira od ‘nesretnog‘ izraelskog napada na ‘bliskog saveznika‘ SAD-a

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt kaže da je Trumpova administracija jutros obaviještena o izraelskom napadu.

‘Hamas se, nažalost, nalazio u Dohi. Jednostrano bombardiranje unutar Katara, suverene nacije i bliskog saveznika SAD-a koji se veoma trudi hrabro riskirati s nama kako bi posredovao u postizanju mira, ne unapređuje ciljeve Izraela ili Amerike. Međutim, eliminacija Hamasa, koji je profitirao na bijedi onih koji žive u Gazi, vrijedan je cilj‘, kazala je Leavitt.

Specijalni izaslanik Steve Witkoff upozorio je Katar na nadolazeći napad, kaže ona.

‘Predsjednik Katar smatra snažnim saveznikom i prijateljem SAD-a i osjeća se vrlo loše zbog mjesta ovog napada.‘

Trump vjeruje da bi ‘ovaj nesretni incident mogao poslužiti kao prilika za mir‘.

Američki predsjednik uvjeravao je čelnike Katara da se takav napad neće ponoviti, kaže ona.

Novinari su Leavitt pitali je li Trump sada uzrujan zbog Netanyahua nakon jednostrane akcije Izraela u glavnom gradu Katara.

Leavitt je odgovorila da jest i da je vrlo jasno izrazio svoje mišljenje.

Na pitanje hoće li biti ikakvih posljedica za Netanyahua, Leavitt kaže da samo predsjednik može donijeti tu odluku.

Hamas smatra SAD odgovornima za napad na Dohu

Hamas tvrdi da je pet njegovih članova ubijeno u izraelskom napadu na Dohu.

Potvrđuju da je među njima bio sin vođe Hamasa Khalila Al-Hayye, kao i tri člana osoblja ureda Al-Hayye.

Katar je izjavio da je ubijen i jedan pripadnik njegovih sigurnosnih snaga.

Izrael nije uspio u pokušaju ‘atentata‘ na pregovaračku delegaciju, tvrdi Hamas.

Skupina dodaje da smatra SAD suodgovornim za napad.

Osude izraelskog napada na Dohu stižu sa svih strana

Britanski premijer Keir Starmer osudio je izraelski napad na Dohu te kazao da on krši suverenitet Katara i riskira daljnju eskalaciju u regiji.

Glasnogovornik je rekao da ured premijera nije imao nikakvih prethodnih saznanja o napadu.

Dodao je da će sutra Starmer održati sastanak s izraelskim predsjednikom, na kojem će pokrenuti pitanje ‘nepodnošljive situacije‘ u Gazi.

‘Jasno smo dali do znanja da Izrael mora poduzeti mjere kako bi se okončale strašne scene.‘

I Turska osuđuje izraelski napad u Dohi, priopćilo je tursko ministarstvo vanjskih poslova, dodajući da to pokazuje da je Izrael usvojio ‘‘terorizam kao državnu politiku‘.

‘Napad na pregovaračku delegaciju Hamasa dok se pregovori o prekidu vatre nastavljaju pokazuje da Izrael ne želi postići mir, već nastaviti rat‘, priopćilo je ministarstvo. ‘Ova situacija jasan je dokaz da je Izrael usvojio svoju ekspanzionističku politiku u regiji i terorizam kao državnu politiku‘, dodaje se.

Netanyahu kaže da je Izrael zadao ‘velike udarce osovini zla‘

Benjamin Netanyahu je na konferenciji za medije kazao kako je napad u Dohi bio ‘kirurški, precizan udar‘.

Dodao je da su ljudi napadnuti danas u Dohi ‘inicirali, organizirali i slavili‘ napade 7. listopada.

Veliki dio demokratskog svijeta ‘sramotno je zaboravio 7. listopada‘, kaže.

Ranije danas, Netanyahu je također ustvrdio da je napad bio ‘potpuno opravdan‘ nakon što su dvojica naoružanih napadača u ponedjeljak ušla u jeruzalemski autobus i ubila šestero ljudi za što je Hamas preuzeo odgovornost.

‘Naši neprijatelji moraju znati jednu stvar: Da se od uspostave države Izrael židovska krv neće prolijevati‘, dodao je izraelski premijer.

‘Usred smo kampanje za poraz Hamasa i oslobađanje svih talaca. Zadali smo velike udarce svim dijelovima osovine zla. Zajedno stojimo, zajedno se borimo i uz Božju pomoć bit ćemo pobjednici.‘

Netanyahu se obratio i stanovnicima Gaze te im poručio da ‘prihvate mirovni prijedlog predsjednika Trumpa‘.

‘Ne brinite, možete to učiniti, a mi vam možemo obećati drugačiju budućnost.‘

U najnovijem američkom prijedlogu Hamas se poziva da vrati svih 48 preostalih živih i mrtvih talaca prvog dana primirja.

Tijekom ove pauze, vodili bi se pregovori o okončanju rata.

Netanyahu je, međutim, naglasio da i stanovnici Gaze moraju odbaciti Hamas kako bi prekinuli borbe.

U međuvremenu, Izrael nastavlja eskalirati ofenzivu na grad Gazu.

U nedjelju navečer, Netanyahu je poručio gotovo milijun ljudi na sjeveru Gaze oko grada da ‘odu sada‘ – iako nemaju više kamo otići. Tisuće ljudi krenuli su na jug otkako je izdana izraelska naredba o evakuaciji.

U napadu na Dohu ubijen sin vođe Hamasa Khalila Al-Hayye

Sky News doznaje da je sin vođe Hamasa Khalila Al-Hayye ubijen u izraelskom napadu na Dohu. Ostali članovi vodstva Hamasa su preživjeli.

Al-Hayya je Hamasov šef izbjegao iz Gaze i glavni pregovarač, koji se smatra najutjecajnijom osobom skupine u inozemstvu otkako je Ismail Haniyeh ubijen u srpnju 2024.

On je jedan od pet muškaraca u vijeću vodstva Hamasa koji su vodili skupinu otkako je Yahya Sinwar ubijen od strane Izraela prošlog listopada.

Ovo nije prvi put da je Izrael ubio člana Al-Hayyine obitelji.

Izraelski zračni napad pogodio je njegovu obiteljsku kuću u četvrti Sejaiyeh u gradu Gazi 2007. godine, ubivši nekoliko njegovih rođaka.

Tijekom rata 2014. između Hamasa i Izraela, bombardirana je kuća njegovog najstarijeg sina Osame pri čemu je poginuo on, njegova supruga i troje njihove djece.

Guterres: Napadi su ‘flagrantno kršenje suvereniteta‘

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda osudio je izraelske napade kao ‘flagrantno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Katara‘.

Antonio Guterres kaže da je Katar igrao vrlo pozitivnu ulogu u postizanju primirja u Gazi i oslobađanju svih talaca koje drži Hamas.

‘Sve strane moraju raditi na postizanju trajnog primirja, a ne na njegovom uništavanju‘, kaže Guterres.

Netanyahu kaže da je napad bio odgovor na napad u Jeruzalemu

Benjamin Netanyahu kaže da je naredio snagama sigurnosti da napadnu vođe Hamasa u Dohi nakon napada u Jeruzalemu.

Tvrdi da je napad bio ‘potpuno opravdan‘, prenosi Sky News.

Podsjećamo, dvojica naoružanih napadača u ponedjeljak su ušla u jeruzalemski autobus i ubila šest osoba. Hamas je preuzeo odgovornost.

U zajedničkoj izjavi s ministrom obrane Yisraelom Katzom, Netanyahu je rekao: ‘Ovo vodstvo Hamasa pokrenulo je i organiziralo masakr 7. listopada i od tada nije prestalo s ubilačkim akcijama protiv države Izrael i njezinih građana.‘

Bijela kuća: ‘Znali smo da se sprema napad‘

Dužnosnik Bijele kuće potvrdio je za BBC da je Trumpova administracija bila ‘obaviještena‘ o izraelskom napadu na Dohu prije nego što se dogodio.

Napad Izraela na Katar, glavnog saveznika SAD-a izvan NATO-a, odmah je pokrenuo pitanja o razini američke uključenosti, posebno s obzirom na otprilike 10.000 američkih vojnika koji su stacionirani u toj zemlji.

U 19 sati po našem vremenu će se tajnica za tisak Karoline Leavitt obratiti novinarima.

Prvo pojavljivanje predsjednika Trumpa pred kamerama danas je zakazano za 20:30 po našem vremenu kada će potpisati uredbu vezanu uz zdravstvo. Novinari će mu moći postavljati pitanja o raznim temama, uključujući izraelsku operaciju.

U međuvremenu stiže još snimaka iz Dohe. Nadzorna kamera snimila je sam početak napada:

Navodno smaknut glavni pregovarač Hamasa

Saudijski medij Al Arabiya objavio je vijest – koja se onda proširila društvenim mrežama – da je u izraelskom napadu na Dohu, navodno, smaknut glavni pregovarač Hamasa Khalil al-Hayya, no zasad još nema potvrde te informacije. Također, ne zna se je li ubijen još koji član terorističke organizacije.

Dužnosnik Hamasa ranije je rekao za BBC da je izraelski napad u Dohi bio usmjeren na delegaciju Hamasa koja je ondje sudjelovala na sastanku koji je dio pregovora o postizanju mira u Gazi.

Izvori Al Arabiyje objavili su da su meta napada bili i Zaher Jabarin, Khaled Mashal i Nizar Awadallah.

Netanyahu: ‘Izrael preuzima punu odgovornost za napade‘

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua oglasio se nakon izraelskih napada na Dohu.

‘Današnja akcija protiv glavnih terorističkih vođa Hamasa bila je potpuno neovisna izraelska operacija‘, navodi se.

‘Izrael ju je pokrenuo, Izrael ju je proveo i Izrael preuzima punu odgovornost‘, stoji u izjavi, prenosi Sky News.

Izraelski krajnje desničarski ministar financija Bezalel Smotrich rekao je kako današnji napad na Dohu pokazuje da ‘teroristi nemaju i neće imati sigurnost‘ nigdje u svijetu. Napad je nazvao ‘ispravnom odlukom‘ te je dodao da su ga izraelska vojska i kontraobavještajne službe ‘savršeno izvele‘.

Osude napada stižu i iz Irana te UAE

Iran je odgovorio na izraelski napad u Kataru. U komentarima koje su prenijeli iranski mediji, Teheran opisuje napad kao ‘opasan‘ potez.

Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova kaže da se radi o ‘kršenju međunarodnog prava‘.

Napad su osudili i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Diplomatski savjetnik predsjednika te zemlje rekao je da ‘stoje uz Katar‘, opisujući izraelski napad na Dohu kao ‘izdajnički‘.

Katar osudio ‘kukavički‘ izraelski napad i tvrdi da je istraga u tijeku

Izraelski napad na katarski glavni grad – za koji tvrde da je bio usmjeren protiv vodstva Hamasa – flagrantno je kršenje međunarodnog prava, kaže Doha. Osuđuju ‘kukavički‘ napad te dodaju da je u tijeku istraga na ‘najvišoj razini‘.

‘Ovaj kriminalni napad predstavlja očito kršenje svih međunarodnih zakona i normi te predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti Katara i stanovnika Katara‘, rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova.

Hamasovo vodstvo u egzilu dugo je bilo smješteno u Kataru koji djeluju kao posrednik između militantne skupine i Izraela u nastojanjima da se dogovori prekid vatre u Gazi, prenosi Sky News.

U međuvremenu, na društvene mreže stiže sve više snimaka današnjeg napada:

Trump dao zeleno svjetlo za napad?

Izraelski mediji objavili su da je američki predsjednik Donald Trump dao Izraelu odobrenje za napad na vodstvo Hamasa u Kataru.

Kanal 12 citirao je izraelskog dužnosnika koji je rekao da je Trump ‘dao zeleno svjetlo‘, prenosi Sky News.

IDF potvrdio napad: Mete su vođe Hamasa

Izraelska vojska potvrdila je da su, u suradnji s domaćom sigurnosnom agencijom Shin Bet, njihove zračne snage izvele pokušaj atentata na najviše vodstvo Hamasa u glavnom gradu Katara.

Tvrdi se da su neimenovani napadnuti članovi Hamasa godinama vodili aktivnosti organizacije, dodajući da će nastaviti djelovati kako bi ‘pobijedili terorističku organizaciju Hamas‘.

– Godinama su ovi članovi vodstva Hamasa vodili operacije terorističke organizacije, izravno su odgovorni za brutalni masakr 7. listopada te su orkestrirali i upravljali ratom protiv države Izrael.

Prije napada poduzete su mjere kako bi se ublažila šteta za civile, uključujući upotrebu preciznog streljiva i dodatnih obavještajnih podataka.

IDF i ISA će nastaviti odlučno djelovati kako bi porazili terorističku organizaciju Hamas odgovornu za masakr 7. listopada, priopćio je IDF.

Izrael napao Dohu

U Dohi, glavnom gradu Katara, odjekuju snažne eksplozije. Prema izraelskim dužnosnicima, eksplozije u Dohi bile su pokušaji atentata na visoke dužnosnike Hamasa.

Prema prvim informacijama, odjeknulo je najmanje deset eksplozija.

Visoki izvor Hamasa rekao je za Al Jazeeru da su vođe te skupine napadnute u Dohi dok su raspravljali o prijedlogu američkog predsjednika Donalda Trumpa o prekidu vatre u Gazi.

Napad se dogodio nekoliko dana nakon što je izraelski zapovjednik vojske Eyal Zamir zaprijetio atentatom na vođe Hamasa koji žive u inozemstvu i nekoliko sati nakon što je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar izjavio da je Izrael prihvatio prijedlog SAD-a o prekidu vatre u Gazi.