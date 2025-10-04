Hamas djelimično pristao na Trumpov plan, spreman pustiti taoce i predati vlast

Palestinski pokret Hamas je saopćio da je prihvatio neke elemente plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Pojasu Gaze, uključujući odustajanje od vlasti u Gazi i oslobađanje svih preostalih talaca.

Međutim, kako je saopćeno, neki elementi zahtijevaju dalje konsultacije među Palestincima.

Izjava je uslijedila nekoliko sati nakon što je Trump uputio ultimatum Hamasu: ili da pristane na sporazum do nedjelje navečer, ili da se suoči s još snažnijim vojnim napadom.

Američki predsjednik Donald Trump postavio je nedjelju navečer kao rok Hamasu da prihvati njegov prijedlog o prekidu vatre i razmjeni zatvorenika, nazivajući to “posljednjom šansom” za palestinsku grupu. Trump je u petak rekao da Hamas mora prihvatiti sporazum do 18 sati po istočnom vremenu (…

Za sada nije poznato kako su SAD i Izrael reagirali na djelimično prihvatanje Trumpovog plana.

Hamas je saopćio da je spreman vratiti sve preostale taoce prema “formuli” iz plana, vjerovatno misleći na oslobađanje stotina palestinskih zatvorenika u zamjenu za njih.

Također je ponovio svoju dugogodišnju otvorenost za predaju vlasti politički nezavisnom palestinskom tijelu.

Ali je Hamas naveo da oni aspekti prijedloga koji se tiču budućnosti Pojasa Gaze i palestinskih prava trebaju biti odlučeni na osnovu “jednoglasnog palestinskog stava”, postignutog s drugim frakcijama i na osnovu međunarodnog prava.

U saopćenju nije spomenuto razoružavanje Hamasa, što je ključni izraelski zahtjev koji je uključen u Trumpov prijedlog.

