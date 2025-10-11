Hamas dbio dio Trumpovog plana, Netanyahu izviždan, ovacije za Trumpa na Trgu talaca u Tel Avivu

Razoružanje Hamasa, kao dio mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, “ne dolazi u obzir”, poručio je neimenovani dužnosnik Hamasa, prenosi agencija France-Presse (AFP).

Dužnosnik je bio izričit u svojoj izjavi za agenciju. “Predaja oružja koja se predlaže ne dolazi u obzir i nije predmet pregovora”, rekao je. Ova reakcija dolazi nakon što je američki predsjednik ranije naznačio kako bi se pitanje Hamasovog naoružanja rješavalo tek u drugoj fazi mirovnog plana za regiju.

Inače, Hamas je pokrenuo mobilizaciju oko 7000 pripadnika svojih snaga sigurnosti kako bi ponovno uspostavio kontrolu nad područjima Gaze iz kojih su se nedavno povukle izraelske trupe. Prema lokalnim izvorima, imenovano je i pet novih guvernera, svi s vojnim iskustvom, a neki od njih su bivši zapovjednici brigada u oružanom krilu pokreta.

Naredba za mobilizaciju navodno je poslana putem telefonskih poziva i SMS poruka sa sljedećim sadržajem: “Proglašavamo opću mobilizaciju kao odgovor na poziv nacionalne i vjerske dužnosti, kako bismo Gazu očistili od odmetnika i suradnika s Izraelom. Morate se javiti u roku od 24 sata na svoja određena mjesta koristeći svoje službene kodove.”

Prema izvještajima iz Gaze, naoružane Hamasove jedinice već su raspoređene u nekoliko okruga. Neki od pripadnika su u civilnoj odjeći, dok drugi nose plave uniforme policije u Gazi.

U isto vrijeme američki izaslanik Stiv Witkoff održao je govor pred hiljada Izraelaca na Trgu Talaca u Tel Avivu.

Glasni zvižduci prolomili su se Trgom talaca kada je američki izaslanik Steve Witkoff u svom govoru spomenuo ime izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Dok se Witkoff obraćao hiljadama okupljenih Izraelaca koji su mahali američkim zastavama, svako spominjanje američkog predsjednika Donalda Trumpa izazvalo je gromoglasan pljesak, piše CNN.

Međutim, kada je Witkoff pokušao govoriti o Netanyahuu, gomila je odgovorila valovima bučnih zvižduka. Svaki put kad bi pokušao izraziti zahvalnost izraelskom čelniku i njegovom glavnom pregovaraču, Ronu Dermeru, okupljeni bi ga prekinuli. Na kraju je Witkoff dobacio: “Ljudi, dopustite mi da završim ovu misao; vjerujte mi, oni su ovdje imali središnju ulogu.”

Netanyahuovi kritičari optužuju ga za produljenje rata i izbjegavanje odgovornosti za sigurnosne propuste koji su doveli do napada 7. listopada. Također ga se tereti za stalno sabotiranje pregovora o oslobađanju talaca i okončanju rata. Za razliku od Witkoffa i Kushnera, Netanyahu nikada nije posjetio Trg talaca, koji je posljednje dvije godine središnje mjesto okupljanja.

Zvižduci upućeni premijeru izazvali su oštre reakcije njegovih saveznika i pristaša. Potpredsjednik vlade i ministar pravosuđa Yariv Levin nazvao je incident “velikom sramotom”. “Bio je to sraman prikaz strašne nezahvalnosti prema Netanyahuu, koji je vodio Državu Izrael kroz jedno od njezinih najtežih razdoblja i postigao golema postignuća kojima smo svjedočili u protekle dvije godine”, poručio je Levin.

