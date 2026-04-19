Diplomata, novinar i publicist Hajrudin Somun izjavio je danas u Sarajevu da opasnosti po cjelovitost i državnost Bosne i Hercegovine ne stižu samo s jedne strane – iz Rusije i Srbije, nego sa njenih zapadnih granica, pri čemu su anagažovane neke članice NATO-a, pa čak i Izrael.

Govoreći kao uvodničar na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 o temi “Evropsko preslagivanje: Može li se Bosni dogoditi Ukrajina?”, Somun je istakao da se to pitanje nameće još od intervencije Rusije u istočne provincije Ukrajine 2014. i aneksije Krima, a posebno od dolaska Donalda Trumpa na čelo SAD-a koji je pomagao Izraelcima da dovrše genocid nad Palestincima u Gazi i s njima zapalio novi rat protiv Irana.

Somun tvrdi da od ishoda rata u Ukrajini zavisi da li se sličan scenarij može desiti i u Bosni i Hercegovini.

Smatra da bi, ako bi Rusija izgubila rat u Ukrajini to značajno smanjilo šanse za izbijanje sukoba u BiH jer bi secesionističke snage koje predvodi Milorad Dodik izgubile značajnu pozadinu.

Dodao je da bi u suprotnom slučaju, ako bi Rusija pobijedila i uspjela postaviti prorusku vlast u Kijevu, to povećalo ruske ambicije u sprečavanju širenja NATO-a i podržavanja secesionizma u BiH.

– Izazovi i opasnosti za Bosnu i Hercegovinu su dramatični, pa se očekuje i dramatična reakcija i aktivnost na spašavanju, očuvanju i jačanju njenog integriteta i suvereniteta – naglasio je Somun.

